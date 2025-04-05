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Президент Ирана назвал условие переговоров с США - РИА Новости, 05.04.2025
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21:35 05.04.2025 (обновлено: 21:53 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/iran-2009574201.html
Президент Ирана назвал условие переговоров с США
Президент Ирана назвал условие переговоров с США - РИА Новости, 05.04.2025
Президент Ирана назвал условие переговоров с США
Тегеран желает диалога с Вашингтоном на равноправных позициях, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, его слова приводит госагентство SNN. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T21:35:00+03:00
2025-04-05T21:53:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
масуд пезешкиан
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 5 апр — РИА Новости. Тегеран желает диалога с Вашингтоном на равноправных позициях, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, его слова приводит госагентство SNN.&quot;Исламская Республика Иран желает диалога (с Вашингтоном. — Прим. ред.) с равноправной позиции. Не то чтобы они (США. — Прим. ред.), с одной стороны, угрожали Ирану, а с другой — хотели бы вести переговоры. Если вы (США. — Прим. ред.) хотите переговоров, какой смысл угрожать? Сегодня Вашингтон унижает не только Иран, но и весь мир, и такое поведение противоречит призыву к переговорам&quot;, — отметил он.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение. В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу ядерной программы.В начале февраля этого года Трамп подписал указ о применении максимального давления против Тегерана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться. Также Белый дом ввел новый пакет санкций против иранской нефтяной отрасли.При этом хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Тегераном вместо ведения военных действий против него. По его словам, он хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" мирное ядерное соглашение, которое позволит стране мирно развиваться и процветать.В конце февраля глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления.
https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
Президент Ирана назвал условие переговоров с США

Президент Пезешкиан: Иран хочет переговоров с США на равноправных позициях

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 5 апр — РИА Новости. Тегеран желает диалога с Вашингтоном на равноправных позициях, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, его слова приводит госагентство SNN.
«

"Исламская Республика Иран желает диалога (с Вашингтоном. — Прим. ред.) с равноправной позиции. Не то чтобы они (США. — Прим. ред.), с одной стороны, угрожали Ирану, а с другой — хотели бы вести переговоры. Если вы (США. — Прим. ред.) хотите переговоров, какой смысл угрожать? Сегодня Вашингтон унижает не только Иран, но и весь мир, и такое поведение противоречит призыву к переговорам", — отметил он.

Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение.
В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу ядерной программы.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

В начале февраля этого года Трамп подписал указ о применении максимального давления против Тегерана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться. Также Белый дом ввел новый пакет санкций против иранской нефтяной отрасли.
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СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки
2 апреля, 22:11
При этом хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Тегераном вместо ведения военных действий против него. По его словам, он хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" мирное ядерное соглашение, которое позволит стране мирно развиваться и процветать.
В конце февраля глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Посла, представляющего интересы США, вызвали в МИД Ирана после угроз Трампа
31 марта, 12:44
 
В миреИранСШАДональд ТрампМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
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