https://ria.ru/20250405/iran-2009574201.html

Президент Ирана назвал условие переговоров с США

Президент Ирана назвал условие переговоров с США - РИА Новости, 05.04.2025

Президент Ирана назвал условие переговоров с США

Тегеран желает диалога с Вашингтоном на равноправных позициях, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, его слова приводит госагентство SNN. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T21:35:00+03:00

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2025-04-05T21:53:00+03:00

в мире

иран

сша

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масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 5 апр — РИА Новости. Тегеран желает диалога с Вашингтоном на равноправных позициях, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, его слова приводит госагентство SNN."Исламская Республика Иран желает диалога (с Вашингтоном. — Прим. ред.) с равноправной позиции. Не то чтобы они (США. — Прим. ред.), с одной стороны, угрожали Ирану, а с другой — хотели бы вести переговоры. Если вы (США. — Прим. ред.) хотите переговоров, какой смысл угрожать? Сегодня Вашингтон унижает не только Иран, но и весь мир, и такое поведение противоречит призыву к переговорам", — отметил он.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение. В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу ядерной программы.В начале февраля этого года Трамп подписал указ о применении максимального давления против Тегерана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться. Также Белый дом ввел новый пакет санкций против иранской нефтяной отрасли.При этом хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Тегераном вместо ведения военных действий против него. По его словам, он хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" мирное ядерное соглашение, которое позволит стране мирно развиваться и процветать.В конце февраля глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления.

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи