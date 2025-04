НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, оспаривала статус иноагента

https://ria.ru/20250405/inoagent-2009474923.html

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс Плюс"*, получавшая деньги из признанного в РФ нежелательным фонда британского музыканта Элтона Джона, пыталась оспорить в суде внесение в реестр иностранных агентов, но получила отказ, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, в 2021 году "Феникс Плюс"* обращалась в суд с иском к министерству юстиции РФ, полагая незаконным распоряжение о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. "Организация, осуществляя политическую деятельность, на момент получения денежных средств от иностранного источника, не исполнила установленную законом обязанность подать заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - сообщается в документах. Представитель организации в суде настаивал, что организация не причастна к осуществлению политической деятельности. Рассматривая жалобу истца, суд не согласился с данными доводами, уточняя, что осуществлялись публикации материалов политического характера, которые размещались через интернет-ресурсы. Из документов также следует, что в ходе внеплановой документарной проверки было установлено, что с 2019 по 2020 год организация получала иностранное финансирование от Elton John AIDS Foundation** (Великобритания), сумма полученных денежных средств не уточняется. Кроме того, деньги приходили от Stiching AFEW International (Нидерланды); Non-profit association Eurasion Coalition on Male Health (ECOM) (Эстония); Stiching Stop Aids Now – Soa Aids Nederland (Нидерланды), а также от Евразийской ассоциации снижения вреда (Литва) и Non-profit association Eurasion Coalition on Male Health (ECOM) (Эстония). "Предоставляемые в виде пожертвований денежные средства использовались Организацией на финансирование мероприятий по распространению, в том числе с использованием современных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой в стране политике", - уточняется в документах. Генпрокуратура РФ в четверг признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation**, которая с начала СВО участвует в очернении России, сообщало надзорное ведомство. По данным Генпрокуратуры, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ*** (Движение признано экстремистским и запрещено в России), лиц с наркотической зависимостью, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами. Отмечается, что в большей степени фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России, заявляли в ведомстве. Уточняется, что в России британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, являющимися иностранными агентами.* Признано в России иноагентом.** Признано в России нежелательной организацией.*** Движение признано экстремистским и запрещено в России.

