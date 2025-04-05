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НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, оспаривала статус иноагента - РИА Новости, 05.04.2025
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06:03 05.04.2025 (обновлено: 06:04 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/inoagent-2009474923.html
НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, оспаривала статус иноагента
НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, оспаривала статус иноагента - РИА Новости, 05.04.2025
НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, оспаривала статус иноагента
Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс Плюс"*, получавшая деньги из... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:03:00+03:00
2025-04-05T06:04:00+03:00
россия
нидерланды
эстония
элтон джон
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс Плюс"*, получавшая деньги из признанного в РФ нежелательным фонда британского музыканта Элтона Джона, пыталась оспорить в суде внесение в реестр иностранных агентов, но получила отказ, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, в 2021 году "Феникс Плюс"* обращалась в суд с иском к министерству юстиции РФ, полагая незаконным распоряжение о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. "Организация, осуществляя политическую деятельность, на момент получения денежных средств от иностранного источника, не исполнила установленную законом обязанность подать заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - сообщается в документах. Представитель организации в суде настаивал, что организация не причастна к осуществлению политической деятельности. Рассматривая жалобу истца, суд не согласился с данными доводами, уточняя, что осуществлялись публикации материалов политического характера, которые размещались через интернет-ресурсы. Из документов также следует, что в ходе внеплановой документарной проверки было установлено, что с 2019 по 2020 год организация получала иностранное финансирование от Elton John AIDS Foundation** (Великобритания), сумма полученных денежных средств не уточняется. Кроме того, деньги приходили от Stiching AFEW International (Нидерланды); Non-profit association Eurasion Coalition on Male Health (ECOM) (Эстония); Stiching Stop Aids Now – Soa Aids Nederland (Нидерланды), а также от Евразийской ассоциации снижения вреда (Литва) и Non-profit association Eurasion Coalition on Male Health (ECOM) (Эстония). "Предоставляемые в виде пожертвований денежные средства использовались Организацией на финансирование мероприятий по распространению, в том числе с использованием современных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой в стране политике", - уточняется в документах. Генпрокуратура РФ в четверг признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation**, которая с начала СВО участвует в очернении России, сообщало надзорное ведомство. По данным Генпрокуратуры, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ*** (Движение признано экстремистским и запрещено в России), лиц с наркотической зависимостью, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами. Отмечается, что в большей степени фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России, заявляли в ведомстве. Уточняется, что в России британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, являющимися иностранными агентами.* Признано в России иноагентом.** Признано в России нежелательной организацией.*** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250403/piskarev-2009046681.html
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россия, нидерланды, эстония, элтон джон, генеральная прокуратура рф
Россия, Нидерланды, Эстония, Элтон Джон, Генеральная прокуратура РФ
НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, оспаривала статус иноагента

НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, оспаривала статус иноагента в суде

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс Плюс"*, получавшая деньги из признанного в РФ нежелательным фонда британского музыканта Элтона Джона, пыталась оспорить в суде внесение в реестр иностранных агентов, но получила отказ, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, в 2021 году "Феникс Плюс"* обращалась в суд с иском к министерству юстиции РФ, полагая незаконным распоряжение о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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"Организация, осуществляя политическую деятельность, на момент получения денежных средств от иностранного источника, не исполнила установленную законом обязанность подать заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - сообщается в документах.
Представитель организации в суде настаивал, что организация не причастна к осуществлению политической деятельности. Рассматривая жалобу истца, суд не согласился с данными доводами, уточняя, что осуществлялись публикации материалов политического характера, которые размещались через интернет-ресурсы.
Из документов также следует, что в ходе внеплановой документарной проверки было установлено, что с 2019 по 2020 год организация получала иностранное финансирование от Elton John AIDS Foundation** (Великобритания), сумма полученных денежных средств не уточняется. Кроме того, деньги приходили от Stiching AFEW International (Нидерланды); Non-profit association Eurasion Coalition on Male Health (ECOM) (Эстония); Stiching Stop Aids Now – Soa Aids Nederland (Нидерланды), а также от Евразийской ассоциации снижения вреда (Литва) и Non-profit association Eurasion Coalition on Male Health (ECOM) (Эстония).
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"Предоставляемые в виде пожертвований денежные средства использовались Организацией на финансирование мероприятий по распространению, в том числе с использованием современных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой в стране политике", - уточняется в документах.
Генпрокуратура РФ в четверг признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation**, которая с начала СВО участвует в очернении России, сообщало надзорное ведомство.
По данным Генпрокуратуры, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ*** (Движение признано экстремистским и запрещено в России), лиц с наркотической зависимостью, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.
Отмечается, что в большей степени фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России, заявляли в ведомстве.
Уточняется, что в России британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, являющимися иностранными агентами.
* Признано в России иноагентом.
** Признано в России нежелательной организацией.
*** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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РоссияНидерландыЭстонияЭлтон ДжонГенеральная прокуратура РФ
 
 
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