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Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 05.04.2025 (обновлено: 18:38 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/guevo-2009553351.html
Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ
Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025
Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ
Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА новости, что во время оккупации украинской армией она не ходила в школу и боялась учить... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:32:00+03:00
2025-04-05T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 5 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА новости, что во время оккупации украинской армией она не ходила в школу и боялась учить русский язык.По ее словам, ей приходилось учиться самостоятельно в подвале дома по школьным учебникам."Я до декабря месяца занималась сама, с папой. Мне папа всё объяснял, рассказывал. Ну, по математике, русским мы как-то боялись (учить - ред.). Вот не знаем почему, как-то и учебника у нас не было", – рассказала ОлесяОна добавила, что делала конспекты и запоминала материал по математике, географии и истории. Учить русский язык во время оккупации ученики боялись. На данный момент с девочкой связался классный руководитель, поэтому она сможет закончить учебный год.
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
https://ria.ru/20250405/boeviki-2009487382.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ

Школьница из Гуево рассказала, что во время оккупации ВСУ боялась учить русский

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКурская область
Курская область - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 5 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА новости, что во время оккупации украинской армией она не ходила в школу и боялась учить русский язык.
По ее словам, ей приходилось учиться самостоятельно в подвале дома по школьным учебникам.
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"Я до декабря месяца занималась сама, с папой. Мне папа всё объяснял, рассказывал. Ну, по математике, русским мы как-то боялись (учить - ред.). Вот не знаем почему, как-то и учебника у нас не было", – рассказала Олеся
Она добавила, что делала конспекты и запоминала материал по математике, географии и истории. Учить русский язык во время оккупации ученики боялись. На данный момент с девочкой связался классный руководитель, поэтому она сможет закончить учебный год.
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