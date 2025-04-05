https://ria.ru/20250405/guevo-2009553351.html

Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ

Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025

Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ

Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА новости, что во время оккупации украинской армией она не ходила в школу и боялась учить... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:32:00+03:00

2025-04-05T18:32:00+03:00

2025-04-05T18:38:00+03:00

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КУРСК, 5 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА новости, что во время оккупации украинской армией она не ходила в школу и боялась учить русский язык.По ее словам, ей приходилось учиться самостоятельно в подвале дома по школьным учебникам."Я до декабря месяца занималась сама, с папой. Мне папа всё объяснял, рассказывал. Ну, по математике, русским мы как-то боялись (учить - ред.). Вот не знаем почему, как-то и учебника у нас не было", – рассказала ОлесяОна добавила, что делала конспекты и запоминала материал по математике, географии и истории. Учить русский язык во время оккупации ученики боялись. На данный момент с девочкой связался классный руководитель, поэтому она сможет закончить учебный год.

https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф