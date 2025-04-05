Премьер Грузии прокомментировал кадровые перестановки в правительстве
Премьер Грузии Кобахидзе: кадровые перестановки в кабмине улучшат правление
© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кадровые перестановки в правительстве страны были необходимы для улучшения деятельности правительства, личные проблемы ни при чем.
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"Всегда есть необходимость в обновлении любой команды, и в данном случае мы считаем, что процессы, которые развивались в последние дни (кадровые перестановки - ред.), еще больше улучшат деятельность правительства. У нас очень хорошая команда, состоящая из профессионалов, среди которых я имею в виду недавно назначенных чиновников. Мы сделаем все возможное, чтобы продолжить эффективное, стремительное развитие страны", - сказал премьер журналистам.
Кобахидзе добавил, что кадровые перестановки "никак не связаны с персональными проблемами".
В пятницу в отставку ушел глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Также должность раньше срока покинул глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. После отставки премьер Грузии назначил Лилуашвили на пост министра регионального развития, однако днем позже сообщил, что министром станет Кахабер Гуледани, так как с Лилуашвили возникли разногласия по кадровым вопросам.
Главой СГБ Грузии стал министр юстиции Анри Оханашвили, а его место занял депутат Паата Салия. На должность главы правительства Аджарии представлен чиновник МВД Сулхан Тамазашвили, который находится под санкциями Великобритании.
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