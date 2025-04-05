Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/gosduma-2009470380.html
В ГД предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
В ГД предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак - РИА Новости, 05.04.2025
В ГД предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
Необходимо обязать хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T04:13:00+03:00
2025-04-05T04:13:00+03:00
общество
амир хамитов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Необходимо обязать хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "По всей видимости, пришло время ужесточить ответственность за подобные нарушения. Планирую выступить с законодательной инициативой – предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ", - сообщил он РИА Новости. Хамитов отметил, что это не является той суммой, которая сможет покрыть все расходы на лечение и восстановление, однако и такие платежи заставят многих задуматься, что дешевле – выплата пенсии или намордник. "Кроме того, полагаю, что необходимо расширить перечень потенциально опасных пород. Если собака не является охотничьей или бойцовой, это само по себе еще не означает, что в определенной ситуации она не может быть опасной для окружающих", - добавил депутат Госдумы. По его словам, в последнее время участились случаи обращения граждан, касающиеся нарушений правил выгула собак, и дело в том, что многие владельцы собак продолжают игнорировать требования законодательства, согласно которым опасные породы должны выгуливаться в намордниках. "Обычно они аргументируют это тем, что их собака не агрессивна и ни на кого никогда не нападает. Однако это не может оправдывать нарушения закона. К тому же поведение даже хорошо знакомого животного иногда бывает непредсказуемым", - сказал Хамитов.
https://ria.ru/20250402/proekt-2008983294.html
https://ria.ru/20250328/volodin-2007864062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, амир хамитов, госдума рф
Общество, Амир Хамитов, Госдума РФ
В ГД предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

Депутат Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Необходимо обязать хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"По всей видимости, пришло время ужесточить ответственность за подобные нарушения. Планирую выступить с законодательной инициативой – предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ", - сообщил он РИА Новости.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В ГД внесли проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми
2 апреля, 20:48
Хамитов отметил, что это не является той суммой, которая сможет покрыть все расходы на лечение и восстановление, однако и такие платежи заставят многих задуматься, что дешевле – выплата пенсии или намордник.
"Кроме того, полагаю, что необходимо расширить перечень потенциально опасных пород. Если собака не является охотничьей или бойцовой, это само по себе еще не означает, что в определенной ситуации она не может быть опасной для окружающих", - добавил депутат Госдумы.
По его словам, в последнее время участились случаи обращения граждан, касающиеся нарушений правил выгула собак, и дело в том, что многие владельцы собак продолжают игнорировать требования законодательства, согласно которым опасные породы должны выгуливаться в намордниках.
"Обычно они аргументируют это тем, что их собака не агрессивна и ни на кого никогда не нападает. Однако это не может оправдывать нарушения закона. К тому же поведение даже хорошо знакомого животного иногда бывает непредсказуемым", - сказал Хамитов.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным
28 марта, 09:29
 
ОбществоАмир ХамитовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала