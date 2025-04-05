https://ria.ru/20250405/gosduma-2009470380.html

В ГД предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

В ГД предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак - РИА Новости, 05.04.2025

В ГД предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

Необходимо обязать хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T04:13:00+03:00

2025-04-05T04:13:00+03:00

2025-04-05T04:13:00+03:00

общество

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Необходимо обязать хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "По всей видимости, пришло время ужесточить ответственность за подобные нарушения. Планирую выступить с законодательной инициативой – предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ", - сообщил он РИА Новости. Хамитов отметил, что это не является той суммой, которая сможет покрыть все расходы на лечение и восстановление, однако и такие платежи заставят многих задуматься, что дешевле – выплата пенсии или намордник. "Кроме того, полагаю, что необходимо расширить перечень потенциально опасных пород. Если собака не является охотничьей или бойцовой, это само по себе еще не означает, что в определенной ситуации она не может быть опасной для окружающих", - добавил депутат Госдумы. По его словам, в последнее время участились случаи обращения граждан, касающиеся нарушений правил выгула собак, и дело в том, что многие владельцы собак продолжают игнорировать требования законодательства, согласно которым опасные породы должны выгуливаться в намордниках. "Обычно они аргументируют это тем, что их собака не агрессивна и ни на кого никогда не нападает. Однако это не может оправдывать нарушения закона. К тому же поведение даже хорошо знакомого животного иногда бывает непредсказуемым", - сказал Хамитов.

https://ria.ru/20250402/proekt-2008983294.html

https://ria.ru/20250328/volodin-2007864062.html

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общество, амир хамитов, госдума рф