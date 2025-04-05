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В ГД предложили упростить обжалование штрафов за неоплату парковки в Москве - РИА Новости, 05.04.2025
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01:11 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/gosduma-2009461389.html
В ГД предложили упростить обжалование штрафов за неоплату парковки в Москве
В ГД предложили упростить обжалование штрафов за неоплату парковки в Москве - РИА Новости, 05.04.2025
В ГД предложили упростить обжалование штрафов за неоплату парковки в Москве
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова пересмотреть систему обжалования штрафов для юрлиц за... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:11:00+03:00
2025-04-05T01:11:00+03:00
общество
москва
ярослав нилов
максим ликсутов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова пересмотреть систему обжалования штрафов для юрлиц за нарушение правил пользования платными парковками столицы, документ есть в распоряжении РИА Новости. В Москве в конце января 2025 года приняты изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за неоплаченную парковку для юридических лиц. Штраф за неоплату был увеличен с 5 000 до 50 000 рублей. Нилов в письме обращает внимание, что новый штраф "представляется чрезмерно строгим и может повлечь за собой неоправданно значительные финансовые потери для различных категорий водителей-представителей компаний". "Прошу Вас поручить рассмотреть возможность пересмотра механизма обжалования административных штрафов за нарушение правил пользования платными городскими парковками. Представляется целесообразным предусмотреть более гибкий подход к рассмотрению случаев, когда нарушение правил оплаты парковки не было преднамеренным, а явилось результатом ошибки под воздействием человеческого фактора…", - сказано в письме. По словам Нилова, оплата парковки может не состояться, например, при некорректном вводе номера парковки или автомобиля, в случаях незначительного расхождения во времени парковки или отсутствия интернет-соединения в силу сбоев в работе операторов связи. "Считаю, что необходимо вернуться к обсуждению данного вопроса, поскольку существующая система штрафов, очевидно, стимулирует водителей автомобилей, принадлежащих юридическим лицам или организациям, к уклонению от использования платных парковок, что, в свою очередь, может приводить к увеличению количества нарушений ПДД (в частности, правил остановки и стоянки транспортных средств)", - отметил Нилов. Кроме того, в письме он предложил рассмотреть возможность применения к этому штрафу нормы, предусматривающей освобождение от административной ответственности в случае оплаты штрафа в течение допустимого установленного срока.
https://ria.ru/20250321/gosduma-2006343931.html
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общество, москва, ярослав нилов, максим ликсутов , госдума рф
Общество, Москва, Ярослав Нилов, Максим Ликсутов , Госдума РФ
В ГД предложили упростить обжалование штрафов за неоплату парковки в Москве

Нилов предложил упростить обжалование штрафов за неуплату парковки в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова пересмотреть систему обжалования штрафов для юрлиц за нарушение правил пользования платными парковками столицы, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В Москве в конце января 2025 года приняты изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за неоплаченную парковку для юридических лиц. Штраф за неоплату был увеличен с 5 000 до 50 000 рублей.
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Нилов в письме обращает внимание, что новый штраф "представляется чрезмерно строгим и может повлечь за собой неоправданно значительные финансовые потери для различных категорий водителей-представителей компаний".
"Прошу Вас поручить рассмотреть возможность пересмотра механизма обжалования административных штрафов за нарушение правил пользования платными городскими парковками. Представляется целесообразным предусмотреть более гибкий подход к рассмотрению случаев, когда нарушение правил оплаты парковки не было преднамеренным, а явилось результатом ошибки под воздействием человеческого фактора…", - сказано в письме.
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По словам Нилова, оплата парковки может не состояться, например, при некорректном вводе номера парковки или автомобиля, в случаях незначительного расхождения во времени парковки или отсутствия интернет-соединения в силу сбоев в работе операторов связи.
"Считаю, что необходимо вернуться к обсуждению данного вопроса, поскольку существующая система штрафов, очевидно, стимулирует водителей автомобилей, принадлежащих юридическим лицам или организациям, к уклонению от использования платных парковок, что, в свою очередь, может приводить к увеличению количества нарушений ПДД (в частности, правил остановки и стоянки транспортных средств)", - отметил Нилов.
Кроме того, в письме он предложил рассмотреть возможность применения к этому штрафу нормы, предусматривающей освобождение от административной ответственности в случае оплаты штрафа в течение допустимого установленного срока.
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