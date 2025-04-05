https://ria.ru/20250405/gorlovka-2009565271.html

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 05.04.2025

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку двумя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и атаковали город при помощи двух беспилотников за шесть часов в... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T19:53:00+03:00

2025-04-05T19:53:00+03:00

2025-04-05T19:53:00+03:00

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку двумя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и атаковали город при помощи двух беспилотников за шесть часов в субботу, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям:... 14.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 19.15 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Также ВСУ обстреляли в 13.15 мск Никитовский район Горловки двумя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250405/guevo-2009553351.html

https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html

горловка

украина

донецкая народная республика

россия

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