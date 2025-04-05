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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/gorlovka-2009547482.html
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 05.04.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:28:00+03:00
2025-04-05T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о двух пострадавших. "Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250405/vsu-2009541431.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки в ДНР увеличилось до четырех

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал о двух пострадавших.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
ВСУ обстреляли группу мирных жителей при эвакуации из Гуево
Вчера, 16:43
"Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - написал Приходько в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Макеевки в ДНР. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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Вчера, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтиролВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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