https://ria.ru/20250405/gorlovka-2009547482.html

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 05.04.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:28:00+03:00

2025-04-05T17:28:00+03:00

2025-04-05T17:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о двух пострадавших. "Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250405/vsu-2009541431.html

https://ria.ru/20250405/makeevka-2009531531.html

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донецкая народная республика

донецк

россия

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