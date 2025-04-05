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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 05.04.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:28:00+03:00
2025-04-05T17:28:00+03:00
2025-04-05T17:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о двух пострадавших. "Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250405/vsu-2009541431.html
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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки в ДНР увеличилось до четырех