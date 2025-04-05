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В Горловке при обстрелах повреждено медицинское учреждение - РИА Новости, 05.04.2025
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12:26 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/gorlovka-2009507637.html
В Горловке при обстрелах повреждено медицинское учреждение
В Горловке при обстрелах повреждено медицинское учреждение - РИА Новости, 05.04.2025
В Горловке при обстрелах повреждено медицинское учреждение
Медицинское учреждение повреждено в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:26:00+03:00
2025-04-05T12:26:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Медицинское учреждение повреждено в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в субботу утром в ДНР сообщили об ударах по центру Горловки с применением ствольной артиллерии и БПЛА-бомбардировщика. &quot;В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено учреждение здравоохранения&quot;, - написал Приходько.Приходько не уточнил, какое именно учреждение пострадало и степень разрушений. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при обстрелах повреждено медицинское учреждение

В Горловке при обстрелах со стороны ВСУ повреждено медицинское учреждение

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Медицинское учреждение повреждено в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее в субботу утром в ДНР сообщили об ударах по центру Горловки с применением ствольной артиллерии и БПЛА-бомбардировщика.
«

"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено учреждение здравоохранения", - написал Приходько.

Приходько не уточнил, какое именно учреждение пострадало и степень разрушений.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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