https://ria.ru/20250405/gorlovka-2009507637.html
В Горловке при обстрелах повреждено медицинское учреждение
В Горловке при обстрелах повреждено медицинское учреждение - РИА Новости, 05.04.2025
В Горловке при обстрелах повреждено медицинское учреждение
Медицинское учреждение повреждено в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:26:00+03:00
2025-04-05T12:26:00+03:00
2025-04-05T12:26:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Медицинское учреждение повреждено в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в субботу утром в ДНР сообщили об ударах по центру Горловки с применением ствольной артиллерии и БПЛА-бомбардировщика. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено учреждение здравоохранения", - написал Приходько.Приходько не уточнил, какое именно учреждение пострадало и степень разрушений. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при обстрелах повреждено медицинское учреждение
В Горловке при обстрелах со стороны ВСУ повреждено медицинское учреждение