https://ria.ru/20250405/gorlovka-2009505882.html

В Горловке при обстрелах пострадали две женщины

В Горловке при обстрелах пострадали две женщины - РИА Новости, 05.04.2025

В Горловке при обстрелах пострадали две женщины

Две мирных жительницы пострадали из-за обстрелов Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T12:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали из-за обстрелов Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная жительница Горловки... Вследствие обстрела центра Горловки с позиций украинских нацистов ранена мирная жительница", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250405/dnr-2009494873.html

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько