https://ria.ru/20250405/glava-2009502070.html
Глава РФПИ призвал Макфола быть миротворцем
Глава РФПИ призвал Макфола быть миротворцем - РИА Новости, 05.04.2025
Глава РФПИ призвал Макфола быть миротворцем
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T11:21:00+03:00
2025-04-05T11:21:00+03:00
2025-04-05T11:22:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал бывшего американского посла в России Майкла Макфола быть миротворцем и заявил, что верит в него. В пятницу Макфол на своей странице в соцсети X призывал главу РФПИ "перестать преувеличивать угрозы о третьей мировой войне" и признаться якобы в желании "подкупить США экономическими сделками". "Дорогой Майк, я верю в тебя. Ты можешь перестать быть игроком глубинного государства (или "профессионального государства", как тебе больше нравится). Оставь свои нереалистичные скучные мантры - начни предлагать реалистичные решения. Будь миротворцем… Кто знает, может быть, твои приятели из "профессионального государства" последуют твоему примеру", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию Макфола. Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента РФ Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между Россией и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009231820.html
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РИА Новости
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россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, майкл макфол, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Майкл Макфол, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ призвал Макфола быть миротворцем
Глава РФПИ Дмитриев призвал Макфола быть миротворцем и заявил, что верит в него