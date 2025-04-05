https://ria.ru/20250405/glava-2009485583.html

Решетников оценил реализацию проектов резидентов ОЭЗ в Красноярске

Решетников оценил реализацию проектов резидентов ОЭЗ в Красноярске - РИА Новости, 05.04.2025

Решетников оценил реализацию проектов резидентов ОЭЗ в Красноярске

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита в Красноярск оценил реализацию проектов действующих резидентов особой экономической зоны... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:50:00+03:00

2025-04-05T08:50:00+03:00

2025-04-05T09:13:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита в Красноярск оценил реализацию проектов действующих резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Красноярская технологическая долина", которые в течение четырех лет намерены вложить в проекты около 9,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, Решетников посетил ОЭЗ во время рабочего визита в Красноярск, где вместе с глубернатором края Михаилом Котюковым оценил ход реализации проектов резидентов – машиностроительных компаний, а также планы по развитию территории. "Наша стратегическая задача – увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Для ее решения и создана Красноярская технологическая долина. Соглашения заключены с пятью резидентами. До 2029 года они вложат в проекты около 9,5 млрд рублей", - сказал Котюков. По данным пресс-службы, два из пяти резидентов – "Хенкон Сибирь" и "Спецтехномаш" – запускают производство во втором квартале этого года. Они будут выпускать специальную мобильную технику и оборудование для предприятий горнодобывающей отрасли, металлургической промышленности и других отраслей. Статус резидента ОЭЗ позволяет компаниям получить налоговые льготы, административные преференции, а также сократить расходы на создание объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. Губернатор отметил, что обязательства региона по созданию инфраструктуры ОЭЗ за счет краевого бюджета полностью выполняются синхронно с графиком строительства промышленных объектов. С 2021 по 2024 год на создание инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, теплосети) из бюджета края было выделено 618,9 млн рублей. В 2025 году 361,1 млн рублей направят на строительство дорожной инфраструктуры. "Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, – постоянно улучшать инвестиционный климат. Для этого, в том числе, нужно совершенствовать преференциальные режимы. Делать все, чтобы инвестор был заинтересован расширять производства и запускать новые, создавать рабочие места. Потому что в конечном счете – это и новые налоги для регионов, где реализуются инвестиционные проекты, а значит, дополнительные средства для развития не только экономики, но и социальной сферы", - цитирует Решетникова пресс-служба. По ее данным, еще три резидента Красноярской технологической долины в настоящее время проектируют и строят свои производства.

https://ria.ru/20250223/reshetnikov-2001127573.html

https://ria.ru/20250328/kotyukov-2007881484.html

https://ria.ru/20241206/novak-1987766103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярск, россия, красноярский край, михаил котюков