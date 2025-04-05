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В Германии сотни человек вышли на акции против Трампа и Маска - РИА Новости, 05.04.2025
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20:17 05.04.2025 (обновлено: 22:35 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/germaniya-2009567328.html
В Германии сотни человек вышли на акции против Трампа и Маска
В Германии сотни человек вышли на акции против Трампа и Маска - РИА Новости, 05.04.2025
В Германии сотни человек вышли на акции против Трампа и Маска
В Германии сотни человек вышли на демонстрации против президента США Дональда Трампа и владельца Tesla и главы американского Департамента государственной... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:17:00+03:00
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в мире
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берлин (город)
илон маск
дональд трамп
фридрих мерц
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Германии сотни человек вышли на демонстрации против президента США Дональда Трампа и владельца Tesla и главы американского Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, сообщила радиостанция RBB24. "Протесты против президента США Дональда Трампа и технологического миллиардера Илона Маска и его компании Tesla прошли в субботу в районе Берлина Митте. &lt;…&gt; В демонстрации перед автосалоном Tesla на улице Вильгельмштрассе приняли участие около 250 человек. &lt;…&gt; Кроме того, примерно 90 человек, по данным полиции, приняли участие в мирной акции протеста напротив посольства США на Парижской площади (в центре Берлина. — Прим. ред.)", — говорится в материале. По словам представителей полиции, протесты прошли мирно. Задержали мужчину: он пришел на демонстрацию с плакатом, на котором изображен Илон Маск в окружении ключевых политических деятелей гитлеровской Германии со вскинутыми в нацистском приветствии руками, уточнила радиостанция. Организаторами протестных акций выступили в том числе движения Fridays for Future и Campact, которые в основном занимаются вопросами изменения климата, поясняется в статье.Как передает телеканал NTV, протесты прошли и и во Франкфурте-на-Майне. В них приняли участие 150 американцев, выступающих против нового правительства своей страны. Газета The Guardian сообщила об аналогичных акциях в Лондоне. Там сотни человек вышли на улицы в центре города. Люди собрались на Трафальгарской площади в рамках глобальной акции протеста под названием "Hands Off" ("Руки прочь") против администрации Трампа.По словам The Guardian, участники протестов держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA ("Make America Great Again — лозунг движения президента Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку". Перед февральскими парламентскими выборами в ФРГ Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции издания, так и в стране в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель. Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
https://ria.ru/20250405/mask-2009571399.html
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в мире, германия, сша, берлин (город), илон маск, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, Германия, США, Берлин (город), Илон Маск, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
В Германии сотни человек вышли на акции против Трампа и Маска

В Берлине сотни человек вышли на демонстрации против Трампа и Маска

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaПротестующие против президента США Дональда Трампа и Илона Маска в Берлине
Протестующие против президента США Дональда Трампа и Илона Маска в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Протестующие против президента США Дональда Трампа и Илона Маска в Берлине
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Германии сотни человек вышли на демонстрации против президента США Дональда Трампа и владельца Tesla и главы американского Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, сообщила радиостанция RBB24.
"Протесты против президента США Дональда Трампа и технологического миллиардера Илона Маска и его компании Tesla прошли в субботу в районе Берлина Митте. <…> В демонстрации перед автосалоном Tesla на улице Вильгельмштрассе приняли участие около 250 человек. <…> Кроме того, примерно 90 человек, по данным полиции, приняли участие в мирной акции протеста напротив посольства США на Парижской площади (в центре Берлина. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
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По словам представителей полиции, протесты прошли мирно. Задержали мужчину: он пришел на демонстрацию с плакатом, на котором изображен Илон Маск в окружении ключевых политических деятелей гитлеровской Германии со вскинутыми в нацистском приветствии руками, уточнила радиостанция.
Организаторами протестных акций выступили в том числе движения Fridays for Future и Campact, которые в основном занимаются вопросами изменения климата, поясняется в статье.
Как передает телеканал NTV, протесты прошли и и во Франкфурте-на-Майне. В них приняли участие 150 американцев, выступающих против нового правительства своей страны.
Газета The Guardian сообщила об аналогичных акциях в Лондоне. Там сотни человек вышли на улицы в центре города. Люди собрались на Трафальгарской площади в рамках глобальной акции протеста под названием "Hands Off" ("Руки прочь") против администрации Трампа.
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По словам The Guardian, участники протестов держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA ("Make America Great Again — лозунг движения президента Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку".
Перед февральскими парламентскими выборами в ФРГ Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции издания, так и в стране в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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В миреГерманияСШАБерлин (город)Илон МаскДональд ТрампФридрих Мерц
 
 
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