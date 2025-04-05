https://ria.ru/20250405/germaniya-2009462456.html

"Масштабная проблема": в Германии остались в шоке от ситуации в ВСУ

"Масштабная проблема": в Германии остались в шоке от ситуации в ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025

"Масштабная проблема": в Германии остались в шоке от ситуации в ВСУ

Тяжелое положение украинской армии в Донбассе привело к массовому дезертирству боевиков, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:26:00+03:00

2025-04-05T01:26:00+03:00

2025-04-05T01:26:00+03:00

в мире

украина

донбасс

германия

дональд трамп

владимир зеленский

politico

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Тяжелое положение украинской армии в Донбассе привело к массовому дезертирству боевиков, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Украинская армия воюет не только на фронте в Донбассе <…>, но и с масштабной проблемой в собственном лагере: тысячи солдат по собственной инициативе дезертируют или покидают свои подразделения", — говорится в публикации.Как отмечает издание, многие украинские боевики недовольны отсутствием ротации и самой невозможностью получить отпуск. Это приводит к повышению психологического напряжения и росту недовольства среди солдат.По данным издания, впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество."В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году. Количество незарегистрированных случаев, вероятно, будет еще выше", — говорится в материале.Ранее издание Politico писало, что дезертирство из украинских войск и трудности с набором личного состава стали политической проблемой для Киева и осложнили попытки убедить президента США Дональда Трампа в необходимости продолжать военную поддержку Украины.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — о дезертирстве с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с января по сентябрь 2024 года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше случаев дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20250404/vsu-2009433829.html

https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html

https://ria.ru/20250404/shturmovik-2009325325.html

украина

донбасс

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, германия, дональд трамп, владимир зеленский, politico, вооруженные силы украины