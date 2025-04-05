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"Масштабная проблема": в Германии остались в шоке от ситуации в ВСУ
"Масштабная проблема": в Германии остались в шоке от ситуации в ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025
"Масштабная проблема": в Германии остались в шоке от ситуации в ВСУ
Тяжелое положение украинской армии в Донбассе привело к массовому дезертирству боевиков, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:26:00+03:00
2025-04-05T01:26:00+03:00
2025-04-05T01:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Тяжелое положение украинской армии в Донбассе привело к массовому дезертирству боевиков, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Украинская армия воюет не только на фронте в Донбассе <…>, но и с масштабной проблемой в собственном лагере: тысячи солдат по собственной инициативе дезертируют или покидают свои подразделения", — говорится в публикации.Как отмечает издание, многие украинские боевики недовольны отсутствием ротации и самой невозможностью получить отпуск. Это приводит к повышению психологического напряжения и росту недовольства среди солдат.По данным издания, впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество."В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году. Количество незарегистрированных случаев, вероятно, будет еще выше", — говорится в материале.Ранее издание Politico писало, что дезертирство из украинских войск и трудности с набором личного состава стали политической проблемой для Киева и осложнили попытки убедить президента США Дональда Трампа в необходимости продолжать военную поддержку Украины.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — о дезертирстве с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с января по сентябрь 2024 года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше случаев дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009433829.html
https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html
https://ria.ru/20250404/shturmovik-2009325325.html
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в мире, украина, донбасс, германия, дональд трамп, владимир зеленский, politico, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico, Вооруженные силы Украины
"Масштабная проблема": в Германии остались в шоке от ситуации в ВСУ
Berliner Zeitung: тяжелое положение ВСУ привело к массовому дезертирству
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Тяжелое положение украинской армии в Донбассе привело к массовому дезертирству боевиков, пишет немецкая газета Berliner Zeitung
.
"Украинская армия воюет не только на фронте в Донбассе <…>, но и с масштабной проблемой в собственном лагере: тысячи солдат по собственной инициативе дезертируют или покидают свои подразделения", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, многие украинские боевики недовольны отсутствием ротации и самой невозможностью получить отпуск. Это приводит к повышению психологического напряжения и росту недовольства среди солдат.
По данным издания, впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество.
"В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году. Количество незарегистрированных случаев, вероятно, будет еще выше", — говорится в материале.
Ранее издание Politico писало, что дезертирство из украинских войск и трудности с набором личного состава стали политической проблемой для Киева и осложнили попытки убедить президента США Дональда Трампа в необходимости продолжать военную поддержку Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — о дезертирстве с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с января по сентябрь 2024 года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше случаев дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.