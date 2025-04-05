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Жителя Эстонии выдворили из страны за демонстрацию элемента герба России
Жителя Эстонии выдворили из страны за демонстрацию элемента герба России - РИА Новости, 05.04.2025
Жителя Эстонии выдворили из страны за демонстрацию элемента герба России
Жителя Таллина, имеющего вид на жительство в Эстонии, выдворили из страны за демонстрацию флага футбольного клуба "Спартак" с двуглавым орлом, передает... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:37:00+03:00
2025-04-05T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Жителя Таллина, имеющего вид на жительство в Эстонии, выдворили из страны за демонстрацию флага футбольного клуба "Спартак" с двуглавым орлом, передает телерадиокомпания ERR. "Департамент полиции и погранохраны в ночь на субботу в сотрудничестве с Департаментом полиции безопасности выдворил из Эстонии российского националиста Константина Горлова", — заявили эстонские правоохранители.Нарушение они усмотрели в том, что во время прямого эфира в соцсети TikTok у Горлова на заднем плане висел флаг ФК "Спартак" (Москва) с золотым двуглавым орлом — элементом герба России.Горлова признали виновным в поддержке России и оштрафовали на 800 евро. Кроме того, его вид на жительство аннулировали и запретили ему въезд в Эстонию. В 2022 году парламент Эстонии принял закон о запрете использования "враждебной символики". За это наказывают штрафом до 1,2 тысячи евро или арестом, а для юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
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в мире, россия, эстония, таллин, tiktok
В мире, Россия, Эстония, Таллин, TikTok
Жителя Эстонии выдворили из страны за демонстрацию элемента герба России
Жителя Эстонии выдворили из страны за элемент герба России в эфире в TikTok