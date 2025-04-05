https://ria.ru/20250405/geoglif-2009548877.html

В ДНР появится новый геоглиф к 80-летию Победы

В ДНР появится новый геоглиф к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.04.2025

В ДНР появится новый геоглиф к 80-летию Победы

В Амвросиевском муниципальном округе ДНР появится новый геоглиф к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, рассказал журналистам глава ДНР Денис... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:36:00+03:00

2025-04-05T17:36:00+03:00

2025-04-05T18:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. В Амвросиевском муниципальном округе ДНР появится новый геоглиф к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин. "У нас порядка 450 деревьев. Крымская сосна, выращенная в нашем Амвросиевском питомнике. Теперь она не просто хаотично посажена, не просто рядками, а в виде слова "Победа", из деревьев вот такой красивый геоглиф. Задача, которую мы ставили перед собой - сделать все красиво, запоминающе к большому, значимому празднику 80-летия великой Победы", - сказал Пушилин. Он отметил, что данная акция призвана в том числе и сохранить Донбасс "зеленым". "Донбасс всегда был одним из самых зеленых промышленных регионов, и мы считаем, что это нужно сохранить. Для этого предстоят определенные действия, чем мы сегодня и занимаемся. Это и совпадает с нашей задачей сделать Донбасс зеленым", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20250218/pushilin-2000065275.html

донецкая народная республика

донбасс

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Новый геоглиф к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне появится в ДНР Новый геоглиф к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне появится в Амвросиевском муниципальном округе ДНР, рассказал глава республики Пушилин. У нас порядка 450 деревьев. Крымская сосна, выращенная в нашем Амвросиевском питомнике. Теперь она не просто хаотично посажена, не просто рядками, а в виде слова "Победа" 2025-04-05T17:36 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне