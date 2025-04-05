https://ria.ru/20250405/gadyuka-2009466673.html
Спасатели рассказали, как по глазам определить гадюку в Подмосковье
Спасатели рассказали, как по глазам определить гадюку в Подмосковье - РИА Новости, 05.04.2025
Спасатели рассказали, как по глазам определить гадюку в Подмосковье
Гадюка, единственная ядовитая змея в Подмосковье, имеет "кошачьи" зрачки и два больших клыка — по этим признакам ее можно отличить от других неопасных... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:50:00+03:00
2025-04-05T02:50:00+03:00
2025-04-05T06:22:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гадюка, единственная ядовитая змея в Подмосковье, имеет "кошачьи" зрачки и два больших клыка — по этим признакам ее можно отличить от других неопасных пресмыкающихся, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области. Ранее сообщалось, что единственной ядовитой змеей на территории Подмосковья является обыкновенная гадюка. Обычно она имеет серый или коричневый окрас, а ее длина составляет около 60 сантиметров. Гадюку на территории региона можно встретить на берегах водоемов, в зарослях травы, на камнях и бревнах, лесных тропинках и полянах, а также в заброшенных постройках. "Гадюка – два больших клыка, "кошачьи" зрачки, крупная треугольная голова, короткий треугольный хвост", — отмечает главное управление в памятке. Спасатели рекомендуют при укусе гадюки немедленно проконсультироваться с оператором единой службы спасения по телефону "112" или вызвать скорую помощь.
https://ria.ru/20250324/gadyuki-2006900520.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Спасатели рассказали, как по глазам определить гадюку в Подмосковье
Гадюку отличают от других пресмыкающихся кошачьи зрачки и два больших клыка