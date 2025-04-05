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СМИ: советник по нацбезопасности Тайваня прибыл в США на переговоры
СМИ: советник по нацбезопасности Тайваня прибыл в США на переговоры - РИА Новости, 05.04.2025
СМИ: советник по нацбезопасности Тайваня прибыл в США на переговоры
Советник по нацбезопасности Тайваня Джозеф Ву прибыл в США на секретные переговоры, сообщает британская газета Financial Times. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:28:00+03:00
2025-04-05T02:28:00+03:00
2025-04-05T02:28:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Советник по нацбезопасности Тайваня Джозеф Ву прибыл в США на секретные переговоры, сообщает британская газета Financial Times. "Главный чиновник по нацбезопасности Тайваня находится в районе Вашингтона для секретных переговоров с администрацией (президента США Дональда) Трампа", - пишет издание. По данным газеты, переговоры проводятся в рамках так называемого "специального канала", действующего между США и Тайванем уже многие годы. Переговоры станут первым использованием этого канала со стороны Трампа после возвращения на президентский пост в январе, указывает газета.
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в мире, тайвань, сша
СМИ: советник по нацбезопасности Тайваня прибыл в США на переговоры
FT: советник по нацбезопасности Тайваня прибыл в США на секретные переговоры