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Во французской Мартинике выявили случай заболевания чикунгуньей - РИА Новости, 05.04.2025
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15:31 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009529474.html
Во французской Мартинике выявили случай заболевания чикунгуньей
Во французской Мартинике выявили случай заболевания чикунгуньей - РИА Новости, 05.04.2025
Во французской Мартинике выявили случай заболевания чикунгуньей
Случай заболевания чикунгуньей был выявлен во французском заморском департаменте Мартиника в Карибском море после начала эпидемии в двух французских регионах в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:31:00+03:00
2025-04-05T15:31:00+03:00
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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Случай заболевания чикунгуньей был выявлен во французском заморском департаменте Мартиника в Карибском море после начала эпидемии в двух французских регионах в Индийском океане, Реюньоне и Майотте, сообщило региональное агентство Мартиники по здравоохранению (ARS). "Пациент родом с Реюньона находился на Мартинике во второй половине марта, и у него наблюдались симптомы, указывающие на болезнь", - приводит заявление ведомства телеканал BFMTV. Ранее телеканал Reunion 1 сообщил, что власти Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане. За одну неделю в марте на острове было выявлено 6 тысяч новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в августе 2024 года насчитывается 20 тысяч заболевших. Сообщалось, что эпидемия вируса началась также на острове Майотта, где были выявлены первые 12 случаев заражения. В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса затронула 260 тысяч человек, более трети населения острова. Более 200 человек погибли. Лихорадка Чикунгунья передается через укусы комаров. Инфицированные комары преимущественно обитают в Африке, в некоторых странах Азии и в Индии. Инкубационный период длится несколько дней. Лихорадка может сопровождаться высокой температурой, сильными болями в суставах, головной болью, сыпью и тошнотой. Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Лечение направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости.
https://ria.ru/20250404/frantsija-2009448465.html
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в мире, реюньон, мартиника, индийский океан, франция
В мире, Реюньон, Мартиника, Индийский океан, Франция
Во французской Мартинике выявили случай заболевания чикунгуньей

В департаменте Мартиника в Карибском море выявили случай заболевания чикунгуньей

© CC BY 2.0 / John TannСамка комара
Самка комара - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© CC BY 2.0 / John Tann
Самка комара. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Случай заболевания чикунгуньей был выявлен во французском заморском департаменте Мартиника в Карибском море после начала эпидемии в двух французских регионах в Индийском океане, Реюньоне и Майотте, сообщило региональное агентство Мартиники по здравоохранению (ARS).
"Пациент родом с Реюньона находился на Мартинике во второй половине марта, и у него наблюдались симптомы, указывающие на болезнь", - приводит заявление ведомства телеканал BFMTV.
Комар, который является переносчиком вируса чикунгунья - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Во Франции ввели экстренный план из-за эпидемии чикунгуньи
4 апреля, 22:27
Ранее телеканал Reunion 1 сообщил, что власти Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане. За одну неделю в марте на острове было выявлено 6 тысяч новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в августе 2024 года насчитывается 20 тысяч заболевших.
Сообщалось, что эпидемия вируса началась также на острове Майотта, где были выявлены первые 12 случаев заражения. В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса затронула 260 тысяч человек, более трети населения острова. Более 200 человек погибли.
Лихорадка Чикунгунья передается через укусы комаров. Инфицированные комары преимущественно обитают в Африке, в некоторых странах Азии и в Индии. Инкубационный период длится несколько дней. Лихорадка может сопровождаться высокой температурой, сильными болями в суставах, головной болью, сыпью и тошнотой. Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Лечение направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости.
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В миреРеюньонМартиникаИндийский океанФранция
 
 
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