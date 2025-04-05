https://ria.ru/20250405/frantsija-2009526719.html

Политик: Макрона унизил отказ французских фирм прекратить инвестиции в США

Политик: Макрона унизил отказ французских фирм прекратить инвестиции в США - РИА Новости, 05.04.2025

Политик: Макрона унизил отказ французских фирм прекратить инвестиции в США

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен после того, как французские компании отказались следовать его призыву прекратить инвестиции в США из-за... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:17:00+03:00

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2025-04-05T15:17:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен после того, как французские компании отказались следовать его призыву прекратить инвестиции в США из-за введения ими пошлин на импорт, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее газета Figaro сообщила, что некоторые французские фирмы намерены игнорировать призыв Макрона прекратить инвестиции в США. "Макрон унижен всего через несколько часов после своей попытки гротескного словесного ответа в отношении (президента США) Трампа", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250405/smi-2009459313.html

https://ria.ru/20250403/makron-2009176429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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