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Политик: Макрона унизил отказ французских фирм прекратить инвестиции в США
Политик: Макрона унизил отказ французских фирм прекратить инвестиции в США - РИА Новости, 05.04.2025
Политик: Макрона унизил отказ французских фирм прекратить инвестиции в США
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен после того, как французские компании отказались следовать его призыву прекратить инвестиции в США из-за... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:17:00+03:00
2025-04-05T15:17:00+03:00
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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен после того, как французские компании отказались следовать его призыву прекратить инвестиции в США из-за введения ими пошлин на импорт, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее газета Figaro сообщила, что некоторые французские фирмы намерены игнорировать призыв Макрона прекратить инвестиции в США. "Макрон унижен всего через несколько часов после своей попытки гротескного словесного ответа в отношении (президента США) Трампа", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, флориан филиппо, патриот, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Патриот, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Политик: Макрона унизил отказ французских фирм прекратить инвестиции в США
Политик Филиппо: Макрона унизил отказ компаний прекратить инвестровать в США