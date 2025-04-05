https://ria.ru/20250405/finlyandiya-2009544995.html

МИД Финляндии назвал решение о выходе из конвенции по минам непростым

МИД Финляндии назвал решение о выходе из конвенции по минам непростым - РИА Новости, 05.04.2025

МИД Финляндии назвал решение о выходе из конвенции по минам непростым

Решение выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - это непростой шаг для Финляндии, заявила в субботу министр иностранных дел Финляндии Элина... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:08:00+03:00

2025-04-05T17:08:00+03:00

2025-04-05T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Решение выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - это непростой шаг для Финляндии, заявила в субботу министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Финское правительство ранее сообщило, что страна начнет подготовку по выходу страны из Оттавской конвенции. "На самом деле, реакция в конечном счете была довольно умеренной, но очевидно, что это непростой шаг и для Финляндии... Главной целью внешней политики и политики безопасности Финляндии является обеспечение нашей территориальной целостности и независимости, и, прежде всего, существования и безопасности народа. Поэтому, когда все эти вопросы взвешиваются друг с другом, то в итоге наше существование и безопасность оказываются немного важнее, чем другие вопросы", - сказала Валтонен в эфире программы телерадиовещателя Yle. Она добавила, что заминированные места будут обозначаться соответствующим образом и якобы не будут представлять опасности для гражданского населения. "Тот факт, что мы сейчас выходим из Оттавской конвенции, никоим образом не ослабляет нашу приверженность международной договорной системе. Наоборот, мы сделаем это контролируемым образом", - сказала Валтонен. Президент Александр Стубб ранее заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20250404/finljandija-2009403175.html

https://ria.ru/20250402/norvegiya-2008784400.html

https://ria.ru/20250321/miny-2006553939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, россия, оттава, павел кузнецов