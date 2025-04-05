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В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за Трампа - РИА Новости, 05.04.2025
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12:53 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/evroparlament-2009510658.html
В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за Трампа
В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за Трампа - РИА Новости, 05.04.2025
В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за Трампа
Новый мировой порядок возник на фоне кардинального изменения внешней политики США, заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:53:00+03:00
2025-04-05T12:53:00+03:00
сша
европа
америка
манфред вебер
европарламент
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Новый мировой порядок возник на фоне кардинального изменения внешней политики США, заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа ставит под сомнение фундаментальные (понятия – ред.), и это без всякой причины. И я также боюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом мировом порядке. Трамп рассматривает нас (Европу - ред.) как противников – это как раз то, что демонстрирует его таможенная политика", - сказал политик. Он назвал день введения США высоких импортных пошлин "черным днем" и "огромной ошибкой" президента. Однако он добавил, что Евросоюз "не позволит Трампу помыкать собой", так как является равным США в экономическом плане. Вебер призвал Евросоюз перехватить инициативу и заключить "антитрамповские соглашения" о торговле с другими странами. "Действия Трампа приводят к тому, что во всем мире дистанцируются от Вашингтона. Все ищут новых партнеров. ЕС может стать маяком справедливой, основанной на правилах торговли. Евро также может усилиться как мировая валюта. Но Европа должна сейчас делать то, что от нее ожидают. Мы должны заключить соглашение с Меркосур, то есть с Южной Америкой, добиться (заключения – ред) торгового соглашения с Индией. Эти новые торговые соглашения являются антитрамповскими соглашениями", - заявил политик. Ранее Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250405/pisma-2009491300.html
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сша, европа, америка, манфред вебер, европарламент, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Европа, Америка, Манфред Вебер, Европарламент, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за Трампа

Глава фракции ЕП Вебер: новый мировой порядок возник из-за политики Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Новый мировой порядок возник на фоне кардинального изменения внешней политики США, заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью изданиям медиагруппы Funke.
"Администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа ставит под сомнение фундаментальные (понятия – ред.), и это без всякой причины. И я также боюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом мировом порядке. Трамп рассматривает нас (Европу - ред.) как противников – это как раз то, что демонстрирует его таможенная политика", - сказал политик.
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Он назвал день введения США высоких импортных пошлин "черным днем" и "огромной ошибкой" президента. Однако он добавил, что Евросоюз "не позволит Трампу помыкать собой", так как является равным США в экономическом плане. Вебер призвал Евросоюз перехватить инициативу и заключить "антитрамповские соглашения" о торговле с другими странами.
"Действия Трампа приводят к тому, что во всем мире дистанцируются от Вашингтона. Все ищут новых партнеров. ЕС может стать маяком справедливой, основанной на правилах торговли. Евро также может усилиться как мировая валюта. Но Европа должна сейчас делать то, что от нее ожидают. Мы должны заключить соглашение с Меркосур, то есть с Южной Америкой, добиться (заключения – ред) торгового соглашения с Индией. Эти новые торговые соглашения являются антитрамповскими соглашениями", - заявил политик.
Ранее Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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СШАЕвропаАмерикаМанфред ВеберЕвропарламентЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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