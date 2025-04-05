https://ria.ru/20250405/evropa-2009548269.html

"Вернуть Путину". На Западе рассказали, что ждет Европу этим летом

"Вернуть Путину". На Западе рассказали, что ждет Европу этим летом - РИА Новости, 05.04.2025

"Вернуть Путину". На Западе рассказали, что ждет Европу этим летом

Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия помешает продлению санкций в июне, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Его слова... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:33:00+03:00

2025-04-05T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия помешает продлению санкций в июне, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Его слова передает немецкое издание Spiegel."Если они заблокируют продление в июне, то не только истечет срок действия санкций, но и нам придется вернуть 240 миллиардов евро Путину", — сказал Цахкна.Эстонский министр призвал конфисковать российские активы немедленно.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250405/zelenskiy-2009527114.html

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html

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в мире, россия, европа, москва, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear