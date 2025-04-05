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Глава МИД Эстонии пригрозил Венгрии лишением права голоса в ЕС
Глава МИД Эстонии пригрозил Венгрии лишением права голоса в ЕС - РИА Новости, 05.04.2025
Глава МИД Эстонии пригрозил Венгрии лишением права голоса в ЕС
Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна напомнил о возможности лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе в том числе за сотрудничество с Россией. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:36:00+03:00
2025-04-05T18:36:00+03:00
2025-04-05T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна напомнил о возможности лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе в том числе за сотрудничество с Россией. В интервью изданию Rheinische Post он выразил мнение, что Венгрия "играет в команде Путина, не в нашей европейской". "Однако в седьмой статье договора о Европейском союзе есть возможность лишить страну-члена права голоса, если ее участие ставит под угрозу безопасность Европы или других членов. То есть именно то, что делает (премьер-министр Венгрии – ред.) Орбан", - сказал политик Необходимость применения положений этой статьи "все ближе и ближе", заявил политик в ответ на вопрос, нужно ли использовать эту возможность именно сейчас. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против РФ. На фоне этих сообщений венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии и верховенства права.
https://ria.ru/20250404/vengrija-2009384085.html
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в мире, венгрия, россия, эстония, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Эстония, Петер Сийярто, Евросоюз
Глава МИД Эстонии пригрозил Венгрии лишением права голоса в ЕС
Глава МИД Эстонии Цахна напомнил о возможности лишить Венгрию права голоса в ЕС