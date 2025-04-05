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Эквадорский оркестр исполнит Ленинградскую симфонию к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:51 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/ekvador-2009534587.html
Эквадорский оркестр исполнит Ленинградскую симфонию к 80-летию Победы
Эквадорский оркестр исполнит Ленинградскую симфонию к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.04.2025
Эквадорский оркестр исполнит Ленинградскую симфонию к 80-летию Победы
Национальный симфонический оркестр Эквадора исполнит на День Победы Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича, сообщил РИА Новости дирижёр оркестра россиянин... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:51:00+03:00
2025-04-05T15:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
эквадор
россия
уругвай
дмитрий шостакович
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИТО, 5 апр - РИА Новости. Национальный симфонический оркестр Эквадора исполнит на День Победы Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича, сообщил РИА Новости дирижёр оркестра россиянин Юрий Соболев. "К празднованию Дня Победы мы готовим Седьмую, Ленинградскую, симфонию Дмитрия Шостаковича. Проведем большой концерт. В нем будет участвовать солистка из Эквадора Карен Соса Лимонес, которая сейчас обучается в Москве. Она исполнит песни военных лет, классические арии. Отметим с размахом", - сказал дирижёр. В свою очередь, посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил РИА Новости, что этот концерт - идея и задумка посольства, он является довольно символической акцией, ведь произведения русских композиторов исполнит Национальный симфонический оркестр Эквадора под руководством российского дирижёра. "Участие же эквадорской солистки, которая учится в России, также символично и важно для эквадорского зрителя", - отметил Спринчан. Соболев работает в оркестре Эквадора с 2019 года. Ранее он был главным дирижером Рязанского государственного симфонического оркестра, Молодежного симфонического оркестра Прокофьевского училища и Смоленского камерного оркестра. Работал как приглашенный дирижер в Уругвае, Турции, Португалии. Он рассказал, что в Эквадоре очень хорошо относятся к русской музыке и российским композиторам. Несмотря на непростую политическую ситуацию на фоне конфликта на Украине, власти не оказывали никакого давления на музыкантов с точки зрения выбора того или иного репертуара для концертов. В национальном оркестре Эквадора, помимо самого дирижёра, работает российская пианистка, есть музыканты, которые обучались в РФ.
https://ria.ru/20250207/ekvador-1998017496.html
https://ria.ru/20250301/ekvador-2002401338.html
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эквадор, россия, уругвай, дмитрий шостакович, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эквадор, Россия, Уругвай, Дмитрий Шостакович, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Эквадорский оркестр исполнит Ленинградскую симфонию к 80-летию Победы

Эквадорский оркестр исполнит Ленинградскую симфонию Шостаковича на День Победы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНоты
Ноты - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИТО, 5 апр - РИА Новости. Национальный симфонический оркестр Эквадора исполнит на День Победы Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича, сообщил РИА Новости дирижёр оркестра россиянин Юрий Соболев.
"К празднованию Дня Победы мы готовим Седьмую, Ленинградскую, симфонию Дмитрия Шостаковича. Проведем большой концерт. В нем будет участвовать солистка из Эквадора Карен Соса Лимонес, которая сейчас обучается в Москве. Она исполнит песни военных лет, классические арии. Отметим с размахом", - сказал дирижёр.
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Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы
7 февраля, 16:46
В свою очередь, посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил РИА Новости, что этот концерт - идея и задумка посольства, он является довольно символической акцией, ведь произведения русских композиторов исполнит Национальный симфонический оркестр Эквадора под руководством российского дирижёра.
"Участие же эквадорской солистки, которая учится в России, также символично и важно для эквадорского зрителя", - отметил Спринчан.
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Соболев работает в оркестре Эквадора с 2019 года. Ранее он был главным дирижером Рязанского государственного симфонического оркестра, Молодежного симфонического оркестра Прокофьевского училища и Смоленского камерного оркестра. Работал как приглашенный дирижер в Уругвае, Турции, Португалии.
Он рассказал, что в Эквадоре очень хорошо относятся к русской музыке и российским композиторам. Несмотря на непростую политическую ситуацию на фоне конфликта на Украине, власти не оказывали никакого давления на музыкантов с точки зрения выбора того или иного репертуара для концертов.
В национальном оркестре Эквадора, помимо самого дирижёра, работает российская пианистка, есть музыканты, которые обучались в РФ.
Флаг Эквадора. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Эквадор проявил интерес к ремонту вертолетов из России, заявил посол страны
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЭквадорРоссияУругвайДмитрий ШостаковичВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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