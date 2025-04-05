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В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России - РИА Новости, 05.04.2025
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Туризм
 
20:31 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/dubaj-2009568851.html
В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России
В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России - РИА Новости, 05.04.2025
В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России
В Дубае проводится расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, пассажирами которого были туристы, в том числе россияне, об этом РИА... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:31:00+03:00
2025-04-05T20:31:00+03:00
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ДУБАЙ, 5 апр - РИА Новости. В Дубае проводится расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, пассажирами которого были туристы, в том числе россияне, об этом РИА Новости сообщила полиция Дубая. "Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение", - говорится в заявлении полиции, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Все травмы, полученные в результате инцидента, были классифицированы как легкие или средней степени тяжести, и пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. Вовлеченные лица были из разных стран", - отметила дубайская полиция. Согласно заявлению, предварительные выводы свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий во время посадки. "В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы", - подчеркнули в правоохранительных органах Дубая. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что два человека якобы погибли при крушении воздушного шара в Дубае.
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в мире, дубай, россия, новости - туризм
Туризм, В мире, Дубай, Россия, Новости - Туризм
В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России

Полиция в Дубае расследует инцидент с воздушным шаром, где были туристы из РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Район Дубай Марина. Архивное фото
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ДУБАЙ, 5 апр - РИА Новости. В Дубае проводится расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, пассажирами которого были туристы, в том числе россияне, об этом РИА Новости сообщила полиция Дубая.
«
"Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение", - говорится в заявлении полиции, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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«
"Все травмы, полученные в результате инцидента, были классифицированы как легкие или средней степени тяжести, и пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. Вовлеченные лица были из разных стран", - отметила дубайская полиция.
Согласно заявлению, предварительные выводы свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий во время посадки.
"В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы", - подчеркнули в правоохранительных органах Дубая.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что два человека якобы погибли при крушении воздушного шара в Дубае.
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