https://ria.ru/20250405/dubaj-2009568851.html

В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России

В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России - РИА Новости, 05.04.2025

В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России

В Дубае проводится расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, пассажирами которого были туристы, в том числе россияне, об этом РИА... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T20:31:00+03:00

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ДУБАЙ, 5 апр - РИА Новости. В Дубае проводится расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, пассажирами которого были туристы, в том числе россияне, об этом РИА Новости сообщила полиция Дубая. "Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение", - говорится в заявлении полиции, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Все травмы, полученные в результате инцидента, были классифицированы как легкие или средней степени тяжести, и пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. Вовлеченные лица были из разных стран", - отметила дубайская полиция. Согласно заявлению, предварительные выводы свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий во время посадки. "В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы", - подчеркнули в правоохранительных органах Дубая. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что два человека якобы погибли при крушении воздушного шара в Дубае.

https://ria.ru/20250111/proverka-1993277539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дубай, россия, новости - туризм