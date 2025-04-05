В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России
Полиция в Дубае расследует инцидент с воздушным шаром, где были туристы из РФ
Район Дубай Марина. Архивное фото
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ДУБАЙ, 5 апр - РИА Новости. В Дубае проводится расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, пассажирами которого были туристы, в том числе россияне, об этом РИА Новости сообщила полиция Дубая.
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"Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение", - говорится в заявлении полиции, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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"Все травмы, полученные в результате инцидента, были классифицированы как легкие или средней степени тяжести, и пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. Вовлеченные лица были из разных стран", - отметила дубайская полиция.
Согласно заявлению, предварительные выводы свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий во время посадки.
"В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы", - подчеркнули в правоохранительных органах Дубая.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что два человека якобы погибли при крушении воздушного шара в Дубае.