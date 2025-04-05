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Российские дроны уничтожили ретрансляторы ВСУ в Запорожской области
Российские дроны уничтожили ретрансляторы ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.04.2025
Российские дроны уничтожили ретрансляторы ВСУ в Запорожской области
Операторы беспилотных летательных аппаратов российских войск на ореховском направлении запорожского фронта уничтожили два ретранслятора ВСУ, которые помогали... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:08:00+03:00
2025-04-05T14:08:00+03:00
2025-04-05T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов российских войск на ореховском направлении запорожского фронта уничтожили два ретранслятора ВСУ, которые помогали управлению вражескими дронами, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Ореховское направление запорожского фронта. Наши дроноводы точно вышибают вражеские ретрансляторы, которые усиливали сигнал и управляли вражескими дронами, которые кошмарят мирное население Запорожской области. Конкретно уничтожение удалось провести в городе Орехове - там был нанесен удар по вышке связи и тем самым уничтожена точка ретрансляции ВСУ. Аналогично наши ребята отработали в районе Новоданиловки, где тоже уничтожен ретранслятор, усиливавший работу вражеских дронов", - сказал Рогов.
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Российские дроны уничтожили ретрансляторы ВСУ в Запорожской области
Рогов: дроны ВС России уничтожили два ретранслятора ВСУ в Запорожской области