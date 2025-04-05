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Российские дроны уничтожили в аэропорту Днепропетровска пять самолетов - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 05.04.2025 (обновлено: 14:03 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/drony-2009517275.html
Российские дроны уничтожили в аэропорту Днепропетровска пять самолетов
Российские дроны уничтожили в аэропорту Днепропетровска пять самолетов - РИА Новости, 05.04.2025
Российские дроны уничтожили в аэропорту Днепропетровска пять самолетов
Российские военные ударами дронов "Герань" уничтожили в международном аэропорту "Днепропетровск" пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:02:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские военные ударами дронов "Герань" уничтожили в международном аэропорту "Днепропетровск" пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование гражданских бортов под военные нужды, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Днепропетровске произошло "цветение" "Герани". На территории международного аэропорта "Днепропетровск" уничтожено не менее 5 самолетов, еще два получили повреждения. И уничтожен ангар, в котором велись работы по переоборудованию данных самолетов гражданского предназначения для использования в военных целях. Данное военное производство уничтожено", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html
россия
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россия, днепропетровск, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили в аэропорту Днепропетровска пять самолетов

Рогов: в аэропорту "Днепропетровск" уничтожили пять самолетов ВСУ и ангар

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские военные ударами дронов "Герань" уничтожили в международном аэропорту "Днепропетровск" пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование гражданских бортов под военные нужды, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Днепропетровске произошло "цветение" "Герани". На территории международного аэропорта "Днепропетровск" уничтожено не менее 5 самолетов, еще два получили повреждения. И уничтожен ангар, в котором велись работы по переоборудованию данных самолетов гражданского предназначения для использования в военных целях. Данное военное производство уничтожено", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровскВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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