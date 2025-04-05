https://ria.ru/20250405/drony-2009517275.html

Российские дроны уничтожили в аэропорту Днепропетровска пять самолетов

Российские дроны уничтожили в аэропорту Днепропетровска пять самолетов - РИА Новости, 05.04.2025

Российские дроны уничтожили в аэропорту Днепропетровска пять самолетов

Российские военные ударами дронов "Герань" уничтожили в международном аэропорту "Днепропетровск" пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T14:02:00+03:00

2025-04-05T14:02:00+03:00

2025-04-05T14:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровск

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские военные ударами дронов "Герань" уничтожили в международном аэропорту "Днепропетровск" пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование гражданских бортов под военные нужды, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Днепропетровске произошло "цветение" "Герани". На территории международного аэропорта "Днепропетровск" уничтожено не менее 5 самолетов, еще два получили повреждения. И уничтожен ангар, в котором велись работы по переоборудованию данных самолетов гражданского предназначения для использования в военных целях. Данное военное производство уничтожено", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html

россия

днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, днепропетровск, владимир рогов, вооруженные силы украины