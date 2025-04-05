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Евросоюз превращается в военный блок, заявил Додон - РИА Новости, 05.04.2025
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10:06 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/dodon-2009493120.html
Евросоюз превращается в военный блок, заявил Додон
Евросоюз превращается в военный блок, заявил Додон - РИА Новости, 05.04.2025
Евросоюз превращается в военный блок, заявил Додон
Евросоюз постепенно превращается в военный геополитический блок, Молдавия не должна вступать в подобную организацию, считает экс-президент, лидер Соцпартии... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T10:06:00+03:00
2025-04-05T10:06:00+03:00
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз постепенно превращается в военный геополитический блок, Молдавия не должна вступать в подобную организацию, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. "Европейский союз превращается в военный блок. Молдавии в этом военном блоке не место. Если это военный геополитический блок, плацдарм против России – мы в этом участвовать не хотим", - заявил Додон в эфире телеканала N4. Он ответил, что Молдавия выражала интерес к Евросоюзу, когда он был сосредоточен на экономических целях. "Что касается членства Молдавии в ЕС – я не думаю, что это случится. У них свои проблемы, и они будут только усугубляться. Здесь я поддерживаю позицию Орбана, который сказал, что если цели Европейского союза не изменятся в обозримом будущем, ЕС разрушится изнутри", - пояснил Додон. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250402/dodon-2008829006.html
https://ria.ru/20250308/ekspert-2003805749.html
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в мире, молдавия, украина, россия, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Игорь Додон, Евросоюз
Евросоюз превращается в военный блок, заявил Додон

Додон: ЕС превращается в военный блок, в котором Молдавии не место

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз постепенно превращается в военный геополитический блок, Молдавия не должна вступать в подобную организацию, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
"Европейский союз превращается в военный блок. Молдавии в этом военном блоке не место. Если это военный геополитический блок, плацдарм против России – мы в этом участвовать не хотим", - заявил Додон в эфире телеканала N4.
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Он ответил, что Молдавия выражала интерес к Евросоюзу, когда он был сосредоточен на экономических целях.
«
"Что касается членства Молдавии в ЕС – я не думаю, что это случится. У них свои проблемы, и они будут только усугубляться. Здесь я поддерживаю позицию Орбана, который сказал, что если цели Европейского союза не изменятся в обозримом будущем, ЕС разрушится изнутри", - пояснил Додон.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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