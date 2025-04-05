Евросоюз превращается в военный блок, заявил Додон
Додон: ЕС превращается в военный блок, в котором Молдавии не место
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз постепенно превращается в военный геополитический блок, Молдавия не должна вступать в подобную организацию, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Он ответил, что Молдавия выражала интерес к Евросоюзу, когда он был сосредоточен на экономических целях.
«
"Что касается членства Молдавии в ЕС – я не думаю, что это случится. У них свои проблемы, и они будут только усугубляться. Здесь я поддерживаю позицию Орбана, который сказал, что если цели Европейского союза не изменятся в обозримом будущем, ЕС разрушится изнутри", - пояснил Додон.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Эксперт рассказал, почему Молдавия не станет членом ЕС
8 марта, 13:47