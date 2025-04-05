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Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/dnr-2009494873.html
Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия
Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия - РИА Новости, 05.04.2025
Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия
Впервые с начала конфликта Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины, заявили РИА Новости в управлении по вопросам... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T10:25:00+03:00
2025-04-05T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Впервые с начала конфликта Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины, заявили РИА Новости в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "Массированная ночная атака на Донецк с применением ударных дронов дальнего действия стала первой подобной атакой с начала конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что прошлой ночью над Донецком средствами ПВО было подавлено и уничтожено 28 дронов противника.
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донецк
украина
донецкая народная республика
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донецк, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика
Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия

Донецк впервые с начала конфликта атаковали ударные БПЛА дальнего действия

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Впервые с начала конфликта Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины, заявили РИА Новости в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
"Массированная ночная атака на Донецк с применением ударных дронов дальнего действия стала первой подобной атакой с начала конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что прошлой ночью над Донецком средствами ПВО было подавлено и уничтожено 28 дронов противника.
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