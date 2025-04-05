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Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия

Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия - РИА Новости, 05.04.2025

Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия

Впервые с начала конфликта Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины, заявили РИА Новости в управлении по вопросам... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T10:25:00+03:00

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2025-04-05T10:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Впервые с начала конфликта Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины, заявили РИА Новости в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "Массированная ночная атака на Донецк с применением ударных дронов дальнего действия стала первой подобной атакой с начала конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что прошлой ночью над Донецком средствами ПВО было подавлено и уничтожено 28 дронов противника.

https://ria.ru/20241202/donetsk-1986789648.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, украина, донецкая народная республика