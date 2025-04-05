https://ria.ru/20250405/dnr-2009494873.html
Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия
Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия - РИА Новости, 05.04.2025
Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия
Впервые с начала конфликта Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины, заявили РИА Новости в управлении по вопросам... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T10:25:00+03:00
2025-04-05T10:25:00+03:00
2025-04-05T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Впервые с начала конфликта Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины, заявили РИА Новости в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "Массированная ночная атака на Донецк с применением ударных дронов дальнего действия стала первой подобной атакой с начала конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что прошлой ночью над Донецком средствами ПВО было подавлено и уничтожено 28 дронов противника.
https://ria.ru/20241202/donetsk-1986789648.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика
Донецк подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия
Донецк впервые с начала конфликта атаковали ударные БПЛА дальнего действия