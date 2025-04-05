https://ria.ru/20250405/dnepr-2009516302.html

Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025

Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Днепр" заняла выгодные рубежи и нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области, потери противника составили до 65 военных и бронетранспортер... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:53:00+03:00

2025-04-05T13:53:00+03:00

2025-04-05T14:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Группировка "Днепр" заняла выгодные рубежи и нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области, потери противника составили до 65 военных и бронетранспортер США М113, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Новопокровка и Лобковое Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины