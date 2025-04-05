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Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Днепр" заняла выгодные рубежи и нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области, потери противника составили до 65 военных и бронетранспортер... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:53:00+03:00
2025-04-05T13:53:00+03:00
2025-04-05T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Группировка "Днепр" заняла выгодные рубежи и нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области, потери противника составили до 65 военных и бронетранспортер США М113, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Новопокровка и Лобковое Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действия группировки "Днепр"