https://ria.ru/20250405/dmitriev-2009469078.html
Дмитриев завершил визит в США
Дмитриев завершил визит в США - РИА Новости, 05.04.2025
Дмитриев завершил визит в США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:40:00+03:00
2025-04-05T03:40:00+03:00
2025-04-05T06:01:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что покидает США, и поблагодарил принимавшую его сторону за позитивные, искренние и конструктивные встречи. "Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и конструктивный визит", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Также он поблагодарил соцсеть за верификацию своего аккаунта. Дмитриев последние несколько дней по поручению президента России проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам главы РФПИ, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009308355.html
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россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев завершил визит в США
Дмитриев завершил визит в США и поблагодарил принимавшую сторону