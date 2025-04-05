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Дмитриев завершил визит в США - РИА Новости, 05.04.2025
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03:40 05.04.2025 (обновлено: 06:01 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/dmitriev-2009469078.html
Дмитриев завершил визит в США
Дмитриев завершил визит в США - РИА Новости, 05.04.2025
Дмитриев завершил визит в США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:40:00+03:00
2025-04-05T06:01:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что покидает США, и поблагодарил принимавшую его сторону за позитивные, искренние и конструктивные встречи. "Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и конструктивный визит", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Также он поблагодарил соцсеть за верификацию своего аккаунта. Дмитриев последние несколько дней по поручению президента России проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам главы РФПИ, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009308355.html
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россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев завершил визит в США

Дмитриев завершил визит в США и поблагодарил принимавшую сторону

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что покидает США, и поблагодарил принимавшую его сторону за позитивные, искренние и конструктивные встречи.
"Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и конструктивный визит", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Также он поблагодарил соцсеть за верификацию своего аккаунта.
Дмитриев последние несколько дней по поручению президента России проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам главы РФПИ, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
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РоссияСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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