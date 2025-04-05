"Тотальный диктант" в Приднестровье написали 505 человек
"Тотальный диктант" в ПМР написали 505 человек в возрасте от 10 лет до 81 года
Акция "Тотальный диктант". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. "Тотальный диктант" в непризнанном Приднестровье, проводимый уже одиннадцатый раз, написали 505 человек, сообщила пресс-служба партии "Обновление", оказавшей поддержку в проведении мероприятия.
Впервые в этой международной образовательной акции приняли участие все города республики. Площадки были организованы на базе библиотек, школ, Приднестровского госуниверситета.
Акция "Тотальный диктант"
Вчера, 01:20
Диктант писали участники в возрасте от 10 лет до 81 года.
Координатор проекта по Приднестровью Игорь Единак отметил, что число участников акции – на сотню больше, чем в прошлом году.
«
"Популярность Тотального диктанта растет. Об акции узнает все больше людей, к тому же грамотность прочно входит в моду", - приводит пресс-служба слова координатора.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Сайт "Тотального диктанта" подвергся DDOS-атакам
Вчера, 15:56