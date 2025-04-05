https://ria.ru/20250405/diktant-2009576308.html

"Тотальный диктант" в Приднестровье написали 505 человек

"Тотальный диктант" в Приднестровье написали 505 человек - РИА Новости, 05.04.2025

"Тотальный диктант" в Приднестровье написали 505 человек

"Тотальный диктант" в непризнанном Приднестровье, проводимый уже одиннадцатый раз, написали 505 человек, сообщила пресс-служба партии "Обновление", оказавшей... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T22:01:00+03:00

2025-04-05T22:01:00+03:00

2025-04-05T22:01:00+03:00

в мире

молдавия

ссср

румыния

тотальный диктант

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155266/54/1552665482_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70a58c06ad76056ead9c8c3a2c1877fa.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. "Тотальный диктант" в непризнанном Приднестровье, проводимый уже одиннадцатый раз, написали 505 человек, сообщила пресс-служба партии "Обновление", оказавшей поддержку в проведении мероприятия. Впервые в этой международной образовательной акции приняли участие все города республики. Площадки были организованы на базе библиотек, школ, Приднестровского госуниверситета. Диктант писали участники в возрасте от 10 лет до 81 года. Координатор проекта по Приднестровью Игорь Единак отметил, что число участников акции – на сотню больше, чем в прошлом году. "Популярность Тотального диктанта растет. Об акции узнает все больше людей, к тому же грамотность прочно входит в моду", - приводит пресс-служба слова координатора. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250405/diktant-2009086747.html

https://ria.ru/20250405/ataki-2009535805.html

молдавия

ссср

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, ссср, румыния, тотальный диктант