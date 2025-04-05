Против читинца, который пытался наехать на росгвардейцев, завели дело
СК завел дело на дебошира, пытавшегося наехать на машине на росгвардейца в Чите
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии у полицейской машины
Сотрудники Росгвардии у полицейской машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после информации в СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, где мужчина пытался на автомобиле наехать на росгвардейца в Чите, сообщает СУСК России по Забайкальскому краю.
В субботу в пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали РИА Новости, что агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался вынести без оплаты спиртные напитки из продовольственного магазина в Чите. В ходе конфликта администратор вызвал экипаж вневедомственной охраны, а дебошир, увидев сотрудников Росгвардии, сел в свой автомобиль, закрылся изнутри, на требования правоохранителей не реагировал. После попытался наехать на машине на росгвардейца. Правонарушителя задержали, применив табельное оружие.
«
"В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по информации СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов по.... части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении СУСК.
Обстоятельства инцидента выясняются, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК, уточняет ведомство.
В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри
15 августа 2024, 13:04