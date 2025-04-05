https://ria.ru/20250405/deboshir-2009551081.html

Против читинца, который пытался наехать на росгвардейцев, завели дело

Против читинца, который пытался наехать на росгвардейцев, завели дело - РИА Новости, 05.04.2025

Против читинца, который пытался наехать на росгвардейцев, завели дело

Следователи возбудили уголовное дело после информации в СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, где мужчина пытался на... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:08:00+03:00

2025-04-05T18:08:00+03:00

2025-04-05T18:08:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

чита

забайкальский край

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/53/1554955325_0:61:3187:1854_1920x0_80_0_0_e6a88970d1f5faf549c81e3fc50f4929.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после информации в СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, где мужчина пытался на автомобиле наехать на росгвардейца в Чите, сообщает СУСК России по Забайкальскому краю. В субботу в пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали РИА Новости, что агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался вынести без оплаты спиртные напитки из продовольственного магазина в Чите. В ходе конфликта администратор вызвал экипаж вневедомственной охраны, а дебошир, увидев сотрудников Росгвардии, сел в свой автомобиль, закрылся изнутри, на требования правоохранителей не реагировал. После попытался наехать на машине на росгвардейца. Правонарушителя задержали, применив табельное оружие. "В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по информации СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов по.... части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении СУСК. Обстоятельства инцидента выясняются, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20240815/sk-1966375100.html

чита

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, чита, забайкальский край, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)