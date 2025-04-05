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Против читинца, который пытался наехать на росгвардейцев, завели дело - РИА Новости, 05.04.2025
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18:08 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/deboshir-2009551081.html
Против читинца, который пытался наехать на росгвардейцев, завели дело
Против читинца, который пытался наехать на росгвардейцев, завели дело - РИА Новости, 05.04.2025
Против читинца, который пытался наехать на росгвардейцев, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело после информации в СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, где мужчина пытался на... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:08:00+03:00
2025-04-05T18:08:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после информации в СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, где мужчина пытался на автомобиле наехать на росгвардейца в Чите, сообщает СУСК России по Забайкальскому краю. В субботу в пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали РИА Новости, что агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался вынести без оплаты спиртные напитки из продовольственного магазина в Чите. В ходе конфликта администратор вызвал экипаж вневедомственной охраны, а дебошир, увидев сотрудников Росгвардии, сел в свой автомобиль, закрылся изнутри, на требования правоохранителей не реагировал. После попытался наехать на машине на росгвардейца. Правонарушителя задержали, применив табельное оружие. "В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по информации СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов по.... части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении СУСК. Обстоятельства инцидента выясняются, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК, уточняет ведомство.
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происшествия, здоровье - общество, чита, забайкальский край, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Чита, Забайкальский край, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Против читинца, который пытался наехать на росгвардейцев, завели дело

СК завел дело на дебошира, пытавшегося наехать на машине на росгвардейца в Чите

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии у полицейской машины
Сотрудники Росгвардии у полицейской машины - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники Росгвардии у полицейской машины. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после информации в СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, где мужчина пытался на автомобиле наехать на росгвардейца в Чите, сообщает СУСК России по Забайкальскому краю.
В субботу в пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали РИА Новости, что агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался вынести без оплаты спиртные напитки из продовольственного магазина в Чите. В ходе конфликта администратор вызвал экипаж вневедомственной охраны, а дебошир, увидев сотрудников Росгвардии, сел в свой автомобиль, закрылся изнутри, на требования правоохранителей не реагировал. После попытался наехать на машине на росгвардейца. Правонарушителя задержали, применив табельное оружие.
«
Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по информации СМИ о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов по.... части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении СУСК.
Обстоятельства инцидента выясняются, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК, уточняет ведомство.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЧитаЗабайкальский крайРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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