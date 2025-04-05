Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 05.04.2025 (обновлено: 05:17 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009473284.html
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе - РИА Новости, 05.04.2025
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал запуск сборочной площадки УАЗ на Кубе и лично проехался на автомобиле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:13:00+03:00
2025-04-05T05:17:00+03:00
гавана
россия
куба
дмитрий чернышенко
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986050961_0:99:1722:1068_1920x0_80_0_0_b90021aaef8c9d117e53290bbba19a9b.jpg
ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал запуск сборочной площадки УАЗ на Кубе и лично проехался на автомобиле, передает корреспондент РИА Новости. Заместитель председателя правительства находится в республике с рабочим визитом. Чернышенко осмотрел линию сборки автомобилей и проконтролировал первый съезд отечественного транспорта, который был изготовлен в Гаване. Также вице-премьер проехался на УАЗе по территории производства. "Очень приемистая машина, приятно на ней ездить, прям подхватывает", - сказал зампред правительства после поездки. Приблизительная цена машины - 29 тысяч долларов с учетом всех налогов. Выход на проектную мощность запланирован на сентябрь 2025 года. "У нас здесь может одновременно собираться шесть автомобилей в день. Шесть машин в день, 22 рабочих дня, (умножаем - ред.) на 12 месяцев - получается примерно 1,5 тысячи машин", - рассказал коммерческий директор компании ЭХО-Экспорт Алексей Хивинцев. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009472937.html
https://ria.ru/20250403/chernyshenko-2009170559.html
гавана
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986050961_191:0:1722:1148_1920x0_80_0_0_ac417af2bae2a2d2e96dc43d1373cf8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гавана, россия, куба, дмитрий чернышенко, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Гавана, Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе

Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе и протестировал автомобиль

© Фото : Пресс-служба Госдумы РФДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал запуск сборочной площадки УАЗ на Кубе и лично проехался на автомобиле, передает корреспондент РИА Новости.
Заместитель председателя правительства находится в республике с рабочим визитом.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета на Кубе
05:11
Чернышенко осмотрел линию сборки автомобилей и проконтролировал первый съезд отечественного транспорта, который был изготовлен в Гаване. Также вице-премьер проехался на УАЗе по территории производства.
"Очень приемистая машина, приятно на ней ездить, прям подхватывает", - сказал зампред правительства после поездки.
Приблизительная цена машины - 29 тысяч долларов с учетом всех налогов. Выход на проектную мощность запланирован на сентябрь 2025 года.
"У нас здесь может одновременно собираться шесть автомобилей в день. Шесть машин в день, 22 рабочих дня, (умножаем - ред.) на 12 месяцев - получается примерно 1,5 тысячи машин", - рассказал коммерческий директор компании ЭХО-Экспорт Алексей Хивинцев.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор провинции Сантьяго-де-Куба Мануэль Фалькон Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия
3 апреля, 17:33
 
ГаванаРоссияКубаДмитрий ЧернышенкоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала