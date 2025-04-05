https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009473284.html
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе - РИА Новости, 05.04.2025
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал запуск сборочной площадки УАЗ на Кубе и лично проехался на автомобиле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:13:00+03:00
2025-04-05T05:13:00+03:00
2025-04-05T05:17:00+03:00
гавана
россия
куба
дмитрий чернышенко
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал запуск сборочной площадки УАЗ на Кубе и лично проехался на автомобиле, передает корреспондент РИА Новости. Заместитель председателя правительства находится в республике с рабочим визитом. Чернышенко осмотрел линию сборки автомобилей и проконтролировал первый съезд отечественного транспорта, который был изготовлен в Гаване. Также вице-премьер проехался на УАЗе по территории производства. "Очень приемистая машина, приятно на ней ездить, прям подхватывает", - сказал зампред правительства после поездки. Приблизительная цена машины - 29 тысяч долларов с учетом всех налогов. Выход на проектную мощность запланирован на сентябрь 2025 года. "У нас здесь может одновременно собираться шесть автомобилей в день. Шесть машин в день, 22 рабочих дня, (умножаем - ред.) на 12 месяцев - получается примерно 1,5 тысячи машин", - рассказал коммерческий директор компании ЭХО-Экспорт Алексей Хивинцев. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009472937.html
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гавана, россия, куба, дмитрий чернышенко, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Гавана, Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе
Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе и протестировал автомобиль
ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал запуск сборочной площадки УАЗ на Кубе и лично проехался на автомобиле, передает корреспондент РИА Новости.
Заместитель председателя правительства находится в республике с рабочим визитом.
Чернышенко
осмотрел линию сборки автомобилей и проконтролировал первый съезд отечественного транспорта, который был изготовлен в Гаване
. Также вице-премьер проехался на УАЗе
по территории производства.
"Очень приемистая машина, приятно на ней ездить, прям подхватывает", - сказал зампред правительства после поездки.
Приблизительная цена машины - 29 тысяч долларов с учетом всех налогов. Выход на проектную мощность запланирован на сентябрь 2025 года.
"У нас здесь может одновременно собираться шесть автомобилей в день. Шесть машин в день, 22 рабочих дня, (умножаем - ред.) на 12 месяцев - получается примерно 1,5 тысячи машин", - рассказал коммерческий директор компании ЭХО-Экспорт Алексей Хивинцев.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией
и Кубой
.