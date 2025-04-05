https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009472058.html
Чернышенко встретился с президентом Кубы
Чернышенко встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 05.04.2025
Чернышенко встретился с президентом Кубы
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а затем дал старт РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:03:00+03:00
2025-04-05T05:03:00+03:00
2025-04-05T05:24:00+03:00
куба
россия
дмитрий чернышенко
мигель диас-канель
фидель кастро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009270395_0:41:2794:1613_1920x0_80_0_0_a2eadabcaa6a936351cdae5f4c55c2c7.jpg
ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а затем дал старт сборочной площадке УАЗ, передает корреспондент РИА Новости. Глава Кубы поблагодарил Чернышенко за визит, а также за посещение важных исторических мест. "Мы придаем вашему визиту особое значение, учитывая обстоятельства, которые присущи сегодня всему миру. В рамках всего этого мы придаем особое внимание развитию отношений и укреплению нашего сотрудничества, а также значению этих связей для общего противостояния нынешним вызовам", — сказал Мигель Диас-Канель. После встречи Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване, а затем запустил сборочную площадку автомобилей УАЗ и лично проехался на автомобиле.Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой. Вице-премьер принял участие в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро и ряд других значимых мест республики.
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433681.html
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009270395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd214ba86258a347ff0f1452cff39df5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, дмитрий чернышенко, мигель диас-канель, фидель кастро
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Мигель Диас-Канель, Фидель Кастро
Чернышенко встретился с президентом Кубы
Чернышенко встретился с президентом Кубы Диас-Канелем