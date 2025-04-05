https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009472058.html

Чернышенко встретился с президентом Кубы

Чернышенко встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 05.04.2025

Чернышенко встретился с президентом Кубы

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а затем дал старт РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T05:03:00+03:00

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2025-04-05T05:24:00+03:00

куба

россия

дмитрий чернышенко

мигель диас-канель

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ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а затем дал старт сборочной площадке УАЗ, передает корреспондент РИА Новости. Глава Кубы поблагодарил Чернышенко за визит, а также за посещение важных исторических мест. "Мы придаем вашему визиту особое значение, учитывая обстоятельства, которые присущи сегодня всему миру. В рамках всего этого мы придаем особое внимание развитию отношений и укреплению нашего сотрудничества, а также значению этих связей для общего противостояния нынешним вызовам", — сказал Мигель Диас-Канель. После встречи Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване, а затем запустил сборочную площадку автомобилей УАЗ и лично проехался на автомобиле.Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой. Вице-премьер принял участие в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро и ряд других значимых мест республики.

https://ria.ru/20250404/kuba-2009433681.html

https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html

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куба, россия, дмитрий чернышенко, мигель диас-канель, фидель кастро