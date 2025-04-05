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Чернышенко встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 05.04.2025
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05:03 05.04.2025 (обновлено: 05:24 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009472058.html
Чернышенко встретился с президентом Кубы
Чернышенко встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 05.04.2025
Чернышенко встретился с президентом Кубы
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а затем дал старт РИА Новости, 05.04.2025
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куба
россия
дмитрий чернышенко
мигель диас-канель
фидель кастро
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ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а затем дал старт сборочной площадке УАЗ, передает корреспондент РИА Новости. Глава Кубы поблагодарил Чернышенко за визит, а также за посещение важных исторических мест. "Мы придаем вашему визиту особое значение, учитывая обстоятельства, которые присущи сегодня всему миру. В рамках всего этого мы придаем особое внимание развитию отношений и укреплению нашего сотрудничества, а также значению этих связей для общего противостояния нынешним вызовам", — сказал Мигель Диас-Канель. После встречи Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване, а затем запустил сборочную площадку автомобилей УАЗ и лично проехался на автомобиле.Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой. Вице-премьер принял участие в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро и ряд других значимых мест республики.
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433681.html
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html
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куба, россия, дмитрий чернышенко, мигель диас-канель, фидель кастро
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Мигель Диас-Канель, Фидель Кастро
Чернышенко встретился с президентом Кубы

Чернышенко встретился с президентом Кубы Диас-Канелем

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а затем дал старт сборочной площадке УАЗ, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Кубы поблагодарил Чернышенко за визит, а также за посещение важных исторических мест.
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Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко
Вчера, 20:07
«
"Мы придаем вашему визиту особое значение, учитывая обстоятельства, которые присущи сегодня всему миру. В рамках всего этого мы придаем особое внимание развитию отношений и укреплению нашего сотрудничества, а также значению этих связей для общего противостояния нынешним вызовам", — сказал Мигель Диас-Канель.
После встречи Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване, а затем запустил сборочную площадку автомобилей УАЗ и лично проехался на автомобиле.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Вице-премьер принял участие в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро и ряд других значимых мест республики.
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Вчера, 20:05
 
КубаРоссияДмитрий ЧернышенкоМигель Диас-КанельФидель Кастро
 
 
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