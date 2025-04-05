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Россия может организовать таксопарк на Кубе, заявил Чернышенко - РИА Новости, 05.04.2025
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00:07 05.04.2025 (обновлено: 00:21 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009457049.html
Россия может организовать таксопарк на Кубе, заявил Чернышенко
Россия может организовать таксопарк на Кубе, заявил Чернышенко - РИА Новости, 05.04.2025
Россия может организовать таксопарк на Кубе, заявил Чернышенко
Россия планирует перейти к реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T00:07:00+03:00
2025-04-05T00:21:00+03:00
россия
куба
гавана
дмитрий чернышенко
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ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Россия планирует перейти к реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "В ближайшей перспективе планируем перейти к практической реализации проекта по организации таксопарка в Гаване (столица республики Куба - ред.)", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вице-премьер отметил, для этих целей российской стороной будет передано 50 автомобилей марки "Москвич". "Необходимые решения по финансированию проекта уже приняты", - добавил Чернышенко. В ноябре 2024 года между правительством Москвы и кубинским министерством транспорта заключен меморандум о сотрудничестве, определена компания-партнер – "Таксис Куба". Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html
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россия, куба, гавана, дмитрий чернышенко
Россия, Куба, Гавана, Дмитрий Чернышенко
Россия может организовать таксопарк на Кубе, заявил Чернышенко

Чернышенко: РФ планирует реализовать проект по организации таксопарка на Кубе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Россия планирует перейти к реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом.
"В ближайшей перспективе планируем перейти к практической реализации проекта по организации таксопарка в Гаване (столица республики Куба - ред.)", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко
Вчера, 20:05
Вице-премьер отметил, для этих целей российской стороной будет передано 50 автомобилей марки "Москвич".
"Необходимые решения по финансированию проекта уже приняты", - добавил Чернышенко.
В ноябре 2024 года между правительством Москвы и кубинским министерством транспорта заключен меморандум о сотрудничестве, определена компания-партнер – "Таксис Куба".
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Вид с крепости El Morro, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко
Вчера, 20:07
 
РоссияКубаГаванаДмитрий Чернышенко
 
 
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