https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009457049.html

Россия может организовать таксопарк на Кубе, заявил Чернышенко

Россия может организовать таксопарк на Кубе, заявил Чернышенко - РИА Новости, 05.04.2025

Россия может организовать таксопарк на Кубе, заявил Чернышенко

Россия планирует перейти к реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T00:07:00+03:00

2025-04-05T00:07:00+03:00

2025-04-05T00:21:00+03:00

россия

куба

гавана

дмитрий чернышенко

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ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Россия планирует перейти к реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "В ближайшей перспективе планируем перейти к практической реализации проекта по организации таксопарка в Гаване (столица республики Куба - ред.)", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вице-премьер отметил, для этих целей российской стороной будет передано 50 автомобилей марки "Москвич". "Необходимые решения по финансированию проекта уже приняты", - добавил Чернышенко. В ноябре 2024 года между правительством Москвы и кубинским министерством транспорта заключен меморандум о сотрудничестве, определена компания-партнер – "Таксис Куба". Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html

https://ria.ru/20250404/kuba-2009433681.html

россия

куба

гавана

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россия, куба, гавана, дмитрий чернышенко