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Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с трудностями при переводах

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с трудностями при переводах - РИА Новости, 05.04.2025

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с трудностями при переводах

Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T12:57:00+03:00

2025-04-05T12:57:00+03:00

2025-04-05T12:57:00+03:00

альфа-банк

технологии

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает", - говорится в сообщении. "Сбой произошел не на стороне Системы быстрых платежей. Все системы НСПК работают штатно", - также сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Ранее в СМИ сообщалось о "массовых" сбоях в работе некоторых банков и СБП.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

альфа-банк, технологии, россия