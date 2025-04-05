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Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с трудностями при переводах
Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с трудностями при переводах - РИА Новости, 05.04.2025
Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с трудностями при переводах
Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:57:00+03:00
2025-04-05T12:57:00+03:00
2025-04-05T12:57:00+03:00
альфа-банк
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает", - говорится в сообщении. "Сбой произошел не на стороне Системы быстрых платежей. Все системы НСПК работают штатно", - также сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Ранее в СМИ сообщалось о "массовых" сбоях в работе некоторых банков и СБП.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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альфа-банк, технологии, россия
Альфа-банк, Технологии, Россия
Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с трудностями при переводах
Клиенты Альфа-банка столкнулись с трудностями при переводах из-за техработ