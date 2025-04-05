Рейтинг@Mail.ru
В Германии заявили о нехватке резервистов - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 05.04.2025 (обновлено: 16:48 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/bundesver-2009531683.html
В Германии заявили о нехватке резервистов
В Германии заявили о нехватке резервистов - РИА Новости, 05.04.2025
В Германии заявили о нехватке резервистов
Бундесвер не обладает достаточным количеством резервистов и боеприпасов для ведения реальных боевых действий, заявил глава Союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:39:00+03:00
2025-04-05T16:48:00+03:00
в мире
германия
патрик зенсбург
борис писториус
бундесвер германии
нато
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_0:183:3298:2038_1920x0_80_0_0_7b6f072ed33c13f8b7ebb1de4d902788.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бундесвер не обладает достаточным количеством резервистов и боеприпасов для ведения реальных боевых действий, заявил глава Союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург в интервью порталу t-online."Мы заковали бундесвер в бюрократические цепи бесконечными правилами. Для готовности к обороне в случае чрезвычайной ситуации нам нужно как минимум 260 тысяч резервистов. В настоящее время у нас в активе всего около 40 тысяч. Ни у кого в правительстве ФРГ нет плана, как мы должны достичь показателя в 260 тысяч", — рассказал он.Резерв Вооруженных сил Германии состоит из 900 тысяч человек, однако бундесвер просто не может с ними связаться из-за того, что не знает, где они проживают, отметил Зенсбург. Закон о защите личных данных позволяет узнать место жительства гражданина ФРГ любому полицейскому, контролирующему дорожное движение, но не дает такой возможности Вооруженным силам, пояснил он.Аналогичная проблема наблюдается и в отношении боеприпасов. Если начнутся боевые действия, то их хватит всего на несколько дней, добавил глава объединения. Кроме того, подразделениям, по его словам, не хватает некоторых видов оружия даже для проведения учений. "Если в ходе войны у армии боеприпасы заканчиваются за несколько дней, она может сразу капитулировать. Стандарт НАТО — это 30 дней", — напомнил Зенсбург.Ранее генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что бундесверу не хватает около ста тысяч военнослужащих для обеспечения боеготовности. В прошлом году численность немецких Вооруженных сил снизилась второй год подряд, достигнув отметки в 181 150 человек. В настоящее время целевой показатель составляет 203 тысячи военнослужащих.Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. С этого момента призыв в ряды Вооруженных сил в мирное время не осуществляется. В начале марта депутат бундестага от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Флориан Хан призвал вернуть воинскую повинность до конца 2025 года в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Министр обороны страны Борис Писториус заявил о нехватке казарм для возвращения всеобщей воинской повинности в кратчайшие сроки, а также о необходимости сначала собрать данные о призывниках.
https://ria.ru/20241122/germaniya-1985112292.html
https://ria.ru/20250401/germaniya-2008690210.html
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007121017.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_170:0:3130:2220_1920x0_80_0_0_f78170be3931de606a28f0022a019c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, патрик зенсбург, борис писториус, бундесвер германии, нато, хдс/хсс
В мире, Германия, Патрик Зенсбург, Борис Писториус, Бундесвер Германии, НАТО, ХДС/ХСС
В Германии заявили о нехватке резервистов

Зенсбург: у Германии нет достаточного количества резервистов и боеприпасов

© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бундесвер не обладает достаточным количеством резервистов и боеприпасов для ведения реальных боевых действий, заявил глава Союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург в интервью порталу t-online.
"Мы заковали бундесвер в бюрократические цепи бесконечными правилами. Для готовности к обороне в случае чрезвычайной ситуации нам нужно как минимум 260 тысяч резервистов. В настоящее время у нас в активе всего около 40 тысяч. Ни у кого в правительстве ФРГ нет плана, как мы должны достичь показателя в 260 тысяч", — рассказал он.
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
План "Германия". Раскрыта подготовка ФРГ к войне с Россией
22 ноября 2024, 03:59
Резерв Вооруженных сил Германии состоит из 900 тысяч человек, однако бундесвер просто не может с ними связаться из-за того, что не знает, где они проживают, отметил Зенсбург. Закон о защите личных данных позволяет узнать место жительства гражданина ФРГ любому полицейскому, контролирующему дорожное движение, но не дает такой возможности Вооруженным силам, пояснил он.
Аналогичная проблема наблюдается и в отношении боеприпасов. Если начнутся боевые действия, то их хватит всего на несколько дней, добавил глава объединения. Кроме того, подразделениям, по его словам, не хватает некоторых видов оружия даже для проведения учений.
"Если в ходе войны у армии боеприпасы заканчиваются за несколько дней, она может сразу капитулировать. Стандарт НАТО — это 30 дней", — напомнил Зенсбург.
Флаги Германии, Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Германия планирует оказывать военную поддержку Украине до 2029 года
1 апреля, 15:51
Ранее генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что бундесверу не хватает около ста тысяч военнослужащих для обеспечения боеготовности. В прошлом году численность немецких Вооруженных сил снизилась второй год подряд, достигнув отметки в 181 150 человек. В настоящее время целевой показатель составляет 203 тысячи военнослужащих.
Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. С этого момента призыв в ряды Вооруженных сил в мирное время не осуществляется. В начале марта депутат бундестага от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Флориан Хан призвал вернуть воинскую повинность до конца 2025 года в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Министр обороны страны Борис Писториус заявил о нехватке казарм для возвращения всеобщей воинской повинности в кратчайшие сроки, а также о необходимости сначала собрать данные о призывниках.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украина может не получить боеприпасы от Чехии из-за смены власти в Праге
25 марта, 10:15
 
В миреГерманияПатрик ЗенсбургБорис ПисториусБундесвер ГерманииНАТОХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала