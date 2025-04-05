https://ria.ru/20250405/bundesver-2009531683.html

В Германии заявили о нехватке резервистов

В Германии заявили о нехватке резервистов - РИА Новости, 05.04.2025

В Германии заявили о нехватке резервистов

Бундесвер не обладает достаточным количеством резервистов и боеприпасов для ведения реальных боевых действий, заявил глава Союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:39:00+03:00

2025-04-05T15:39:00+03:00

2025-04-05T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бундесвер не обладает достаточным количеством резервистов и боеприпасов для ведения реальных боевых действий, заявил глава Союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург в интервью порталу t-online."Мы заковали бундесвер в бюрократические цепи бесконечными правилами. Для готовности к обороне в случае чрезвычайной ситуации нам нужно как минимум 260 тысяч резервистов. В настоящее время у нас в активе всего около 40 тысяч. Ни у кого в правительстве ФРГ нет плана, как мы должны достичь показателя в 260 тысяч", — рассказал он.Резерв Вооруженных сил Германии состоит из 900 тысяч человек, однако бундесвер просто не может с ними связаться из-за того, что не знает, где они проживают, отметил Зенсбург. Закон о защите личных данных позволяет узнать место жительства гражданина ФРГ любому полицейскому, контролирующему дорожное движение, но не дает такой возможности Вооруженным силам, пояснил он.Аналогичная проблема наблюдается и в отношении боеприпасов. Если начнутся боевые действия, то их хватит всего на несколько дней, добавил глава объединения. Кроме того, подразделениям, по его словам, не хватает некоторых видов оружия даже для проведения учений. "Если в ходе войны у армии боеприпасы заканчиваются за несколько дней, она может сразу капитулировать. Стандарт НАТО — это 30 дней", — напомнил Зенсбург.Ранее генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что бундесверу не хватает около ста тысяч военнослужащих для обеспечения боеготовности. В прошлом году численность немецких Вооруженных сил снизилась второй год подряд, достигнув отметки в 181 150 человек. В настоящее время целевой показатель составляет 203 тысячи военнослужащих.Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. С этого момента призыв в ряды Вооруженных сил в мирное время не осуществляется. В начале марта депутат бундестага от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Флориан Хан призвал вернуть воинскую повинность до конца 2025 года в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Министр обороны страны Борис Писториус заявил о нехватке казарм для возвращения всеобщей воинской повинности в кратчайшие сроки, а также о необходимости сначала собрать данные о призывниках.

https://ria.ru/20241122/germaniya-1985112292.html

https://ria.ru/20250401/germaniya-2008690210.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007121017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, патрик зенсбург, борис писториус, бундесвер германии, нато, хдс/хсс