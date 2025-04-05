https://ria.ru/20250405/budapesht-2009551817.html

В Будапеште возложили цветы к памятнику советским воинам

В Будапеште возложили цветы к памятнику советским воинам - РИА Новости, 05.04.2025

В Будапеште возложили цветы к памятнику советским воинам

Венгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:14:00+03:00

2025-04-05T18:14:00+03:00

2025-04-05T18:45:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины освобождения Венгрии, передает корреспондент РИА Новости. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков было завершено частями советской армии 4 апреля 1945 года. Главным организатором выступила Венгерская лига антифашистов, в церемонии на площади Свободы у мемориальной стелы, возведенной в 1945 году, с надписью "Слава советским воинам-освободителям" приняли участие Венгерская рабочая партия, организация "Венгерский круг мира", Общество Карла Маркса, Общество сохранения традиций рабочей гвардии и общество имени Аурела Штромфельда, а также главы дипмиссий России и Белоруссии, российские соотечественники и венгерские граждане. "Мы стоим перед памятником советским героям, отдавшим свою жизнь, за освобождение нашей страны от террора немецко-фашистских оккупантов и их приспешников. Мы обязаны им той свободой, которой наслаждаемся сегодня. Десятки тысяч воинов Красной Армии пролили свою кровь за то, чтобы Венгрия могла жить в мире с народами Советского Союза, а не искать своего будущего в излучине Дона", - сказал глава "Венгерского круга мира" Эндре Шимо. Лидер венгерских антифашистов Тамаш Хиршлер подчеркнул, что весной 1945 года Красная армия снабжала продовольствием жителей освобожденной Венгрии несмотря на то, что сама сталкивалась с его нехваткой. "Мы посылаем послание миру, Америке, ЕС, НАТО: без огромных жертв народов Советского Союза Европа и мир никогда не были бы освобождены от фашизма. Мы считаем геноцид русского, белорусов и других народов Советского Союза непростительным преступлением. Мы осуждаем сегодняшнюю дискриминацию россиян и белорусов, изоляцию спортсменов, учёных и творческих личностей. Мы считаем неприемлемыми санкции против России и Белоруссии. Сегодня Запад ведет войну против России и Белоруссии. Мы с народами России и Белоруссии", - заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. Он также отметил, что члены партии в последние дни посетили могилы советских солдат, привели в порядок могилы и памятники и оставили на них "красно-бело-зеленую ленту венгерского национального флага и георгиевскую ленту" как "символ уважения и дружбы". В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек. Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих.

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https://ria.ru/20250405/ekvador-2009534587.html

https://ria.ru/20250405/zakharova-2009487796.html

https://ria.ru/20250404/fotovystavka-2009442229.html

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в мире, венгрия, россия, белоруссия, евросоюз, нато, 80-летие победы в великой отечественной войне