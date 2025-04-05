В Будапеште возложили цветы к памятнику советским воинам
В Будапеште возложили цветы у памятника советским воинам к 80-летию Победы
© РИА НовостиВенгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины освобождения Венгрии
© РИА Новости
Венгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины освобождения Венгрии
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины освобождения Венгрии, передает корреспондент РИА Новости.
Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков было завершено частями советской армии 4 апреля 1945 года.
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Главным организатором выступила Венгерская лига антифашистов, в церемонии на площади Свободы у мемориальной стелы, возведенной в 1945 году, с надписью "Слава советским воинам-освободителям" приняли участие Венгерская рабочая партия, организация "Венгерский круг мира", Общество Карла Маркса, Общество сохранения традиций рабочей гвардии и общество имени Аурела Штромфельда, а также главы дипмиссий России и Белоруссии, российские соотечественники и венгерские граждане.
"Мы стоим перед памятником советским героям, отдавшим свою жизнь, за освобождение нашей страны от террора немецко-фашистских оккупантов и их приспешников. Мы обязаны им той свободой, которой наслаждаемся сегодня. Десятки тысяч воинов Красной Армии пролили свою кровь за то, чтобы Венгрия могла жить в мире с народами Советского Союза, а не искать своего будущего в излучине Дона", - сказал глава "Венгерского круга мира" Эндре Шимо.
Лидер венгерских антифашистов Тамаш Хиршлер подчеркнул, что весной 1945 года Красная армия снабжала продовольствием жителей освобожденной Венгрии несмотря на то, что сама сталкивалась с его нехваткой.
"Мы посылаем послание миру, Америке, ЕС, НАТО: без огромных жертв народов Советского Союза Европа и мир никогда не были бы освобождены от фашизма. Мы считаем геноцид русского, белорусов и других народов Советского Союза непростительным преступлением. Мы осуждаем сегодняшнюю дискриминацию россиян и белорусов, изоляцию спортсменов, учёных и творческих личностей. Мы считаем неприемлемыми санкции против России и Белоруссии. Сегодня Запад ведет войну против России и Белоруссии. Мы с народами России и Белоруссии", - заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
Он также отметил, что члены партии в последние дни посетили могилы советских солдат, привели в порядок могилы и памятники и оставили на них "красно-бело-зеленую ленту венгерского национального флага и георгиевскую ленту" как "символ уважения и дружбы".
В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих.
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