Рейтинг@Mail.ru
В Будапеште возложили цветы к памятнику советским воинам - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:14 05.04.2025 (обновлено: 18:45 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/budapesht-2009551817.html
В Будапеште возложили цветы к памятнику советским воинам
В Будапеште возложили цветы к памятнику советским воинам - РИА Новости, 05.04.2025
В Будапеште возложили цветы к памятнику советским воинам
Венгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:14:00+03:00
2025-04-05T18:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
венгрия
россия
белоруссия
евросоюз
нато
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009555418_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad6c12c4d60809f130505a7fd35a2b10.jpg
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины освобождения Венгрии, передает корреспондент РИА Новости. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков было завершено частями советской армии 4 апреля 1945 года. Главным организатором выступила Венгерская лига антифашистов, в церемонии на площади Свободы у мемориальной стелы, возведенной в 1945 году, с надписью "Слава советским воинам-освободителям" приняли участие Венгерская рабочая партия, организация "Венгерский круг мира", Общество Карла Маркса, Общество сохранения традиций рабочей гвардии и общество имени Аурела Штромфельда, а также главы дипмиссий России и Белоруссии, российские соотечественники и венгерские граждане. "Мы стоим перед памятником советским героям, отдавшим свою жизнь, за освобождение нашей страны от террора немецко-фашистских оккупантов и их приспешников. Мы обязаны им той свободой, которой наслаждаемся сегодня. Десятки тысяч воинов Красной Армии пролили свою кровь за то, чтобы Венгрия могла жить в мире с народами Советского Союза, а не искать своего будущего в излучине Дона", - сказал глава "Венгерского круга мира" Эндре Шимо. Лидер венгерских антифашистов Тамаш Хиршлер подчеркнул, что весной 1945 года Красная армия снабжала продовольствием жителей освобожденной Венгрии несмотря на то, что сама сталкивалась с его нехваткой. "Мы посылаем послание миру, Америке, ЕС, НАТО: без огромных жертв народов Советского Союза Европа и мир никогда не были бы освобождены от фашизма. Мы считаем геноцид русского, белорусов и других народов Советского Союза непростительным преступлением. Мы осуждаем сегодняшнюю дискриминацию россиян и белорусов, изоляцию спортсменов, учёных и творческих личностей. Мы считаем неприемлемыми санкции против России и Белоруссии. Сегодня Запад ведет войну против России и Белоруссии. Мы с народами России и Белоруссии", - заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. Он также отметил, что члены партии в последние дни посетили могилы советских солдат, привели в порядок могилы и памятники и оставили на них "красно-бело-зеленую ленту венгерского национального флага и георгиевскую ленту" как "символ уважения и дружбы". В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек. Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20250405/geoglif-2009548877.html
https://ria.ru/20250405/ekvador-2009534587.html
https://ria.ru/20250405/zakharova-2009487796.html
https://ria.ru/20250404/fotovystavka-2009442229.html
венгрия
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009555418_310:0:1270:720_1920x0_80_0_0_1c63214a8316feb6f5e5a98295717ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, белоруссия, евросоюз, нато, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Евросоюз, НАТО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Будапеште возложили цветы к памятнику советским воинам

В Будапеште возложили цветы у памятника советским воинам к 80-летию Победы

© РИА НовостиВенгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины освобождения Венгрии
Венгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины освобождения Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости
Венгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины освобождения Венгрии
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерские общественные организации провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику советским воинам в Будапеште в честь 80-летней годовщины освобождения Венгрии, передает корреспондент РИА Новости.
Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков было завершено частями советской армии 4 апреля 1945 года.
Новый геоглиф к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне появится в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В ДНР появится новый геоглиф к 80-летию Победы
Вчера, 17:36
Главным организатором выступила Венгерская лига антифашистов, в церемонии на площади Свободы у мемориальной стелы, возведенной в 1945 году, с надписью "Слава советским воинам-освободителям" приняли участие Венгерская рабочая партия, организация "Венгерский круг мира", Общество Карла Маркса, Общество сохранения традиций рабочей гвардии и общество имени Аурела Штромфельда, а также главы дипмиссий России и Белоруссии, российские соотечественники и венгерские граждане.
"Мы стоим перед памятником советским героям, отдавшим свою жизнь, за освобождение нашей страны от террора немецко-фашистских оккупантов и их приспешников. Мы обязаны им той свободой, которой наслаждаемся сегодня. Десятки тысяч воинов Красной Армии пролили свою кровь за то, чтобы Венгрия могла жить в мире с народами Советского Союза, а не искать своего будущего в излучине Дона", - сказал глава "Венгерского круга мира" Эндре Шимо.
Ноты - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Эквадорский оркестр исполнит Ленинградскую симфонию к 80-летию Победы
Вчера, 15:51
Лидер венгерских антифашистов Тамаш Хиршлер подчеркнул, что весной 1945 года Красная армия снабжала продовольствием жителей освобожденной Венгрии несмотря на то, что сама сталкивалась с его нехваткой.
"Мы посылаем послание миру, Америке, ЕС, НАТО: без огромных жертв народов Советского Союза Европа и мир никогда не были бы освобождены от фашизма. Мы считаем геноцид русского, белорусов и других народов Советского Союза непростительным преступлением. Мы осуждаем сегодняшнюю дискриминацию россиян и белорусов, изоляцию спортсменов, учёных и творческих личностей. Мы считаем неприемлемыми санкции против России и Белоруссии. Сегодня Запад ведет войну против России и Белоруссии. Мы с народами России и Белоруссии", - заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы
Вчера, 09:23
Он также отметил, что члены партии в последние дни посетили могилы советских солдат, привели в порядок могилы и памятники и оставили на них "красно-бело-зеленую ленту венгерского национального флага и георгиевскую ленту" как "символ уважения и дружбы".
В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих.
Выставка Сталинград: тогда и сегодня в Русском доме в Праге - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Праге открылась фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня"
4 апреля, 21:15
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВенгрияРоссияБелоруссияЕвросоюзНАТО80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала