https://ria.ru/20250405/britaniya-2009578165.html
В Британии временно отстранили депутата, подозреваемого в педофилии
В Британии временно отстранили депутата, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 05.04.2025
В Британии временно отстранили депутата, подозреваемого в педофилии
Правящая в Великобритании партия лейбористов временно исключила из своих рядов депутата Дэна Норриса после того, как тот был задержан по подозрению в совершении РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T22:16:00+03:00
2025-04-05T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правящая в Великобритании партия лейбористов временно исключила из своих рядов депутата Дэна Норриса после того, как тот был задержан по подозрению в совершении изнасилования и ряда преступлений сексуального характера в отношении детей, сообщает британская газета Sun со ссылкой на представителя партии. По данным издания, политика задержали в пятницу. "Депутат Дэн Норрис был немедленно временно отстранен Лейбористской партией после того, как была получена информация о его задержании", - приводит издание слова представителя партии лейбористов. Как уточняет газета, Норрису 65 лет, ранее он работал в Национальном обществе по предотвращению жестокого обращения с детьми. По словам полиции, преступления, в которых его обвиняют, предположительно, были совершены в 2000-х и 2020-х годах. Отмечается, депутат был отстранен от участия в деятельности партии на время расследования.
https://ria.ru/20250404/nasilie-2009384423.html
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в мире, великобритания
В Британии временно отстранили депутата, подозреваемого в педофилии
В Британии лейбористы отстранили депутата Норриса, подозреваемого в педофилии
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Правящая в Великобритании партия лейбористов временно исключила из своих рядов депутата Дэна Норриса после того, как тот был задержан по подозрению в совершении изнасилования и ряда преступлений сексуального характера в отношении детей, сообщает британская газета Sun
со ссылкой на представителя партии.
По данным издания, политика задержали в пятницу.
"Депутат Дэн Норрис был немедленно временно отстранен Лейбористской партией после того, как была получена информация о его задержании", - приводит издание слова представителя партии лейбористов.
Как уточняет газета, Норрису 65 лет, ранее он работал в Национальном обществе по предотвращению жестокого обращения с детьми. По словам полиции, преступления, в которых его обвиняют, предположительно, были совершены в 2000-х и 2020-х годах.
Отмечается, депутат был отстранен от участия в деятельности партии на время расследования.