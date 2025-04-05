Киев нарастил число ударов по российским энергообъектам
ВСУ нарастили число ударов по энергообъектам с применением БПЛА и артиллерии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим кратно нарастил число атак на объекты энергетики России, заявило Министерство обороны.
"За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру", — говорится в сводке.
Так, в Брянской области обстрелам и налетам беспилотников подверглись объекты ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго", в Белгородской — "Россети Центр" — "Белгородэнерго", в Липецкой — "Россети Центр" — "Липецкэнерго". В Смоленской области из-за атаки дрона отключилась высоковольтная линия "Смоленская АЭС — Калужская", в Воронежской области — линия "Острогожск-районная — АНП". В городе Кременная в ЛНР беспилотник атаковал газораспределительную станцию филиала ООО "Черноморнефтегаз" — Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз", а в Херсонской — подстанцию "Виноградово" филиала ПАО "Россети" — "Таврическое ПМЭС".
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"Таким образом, с утра пятницы 4 апреля киевский режим, вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам, кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов", — заключили в Минобороны.
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Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
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