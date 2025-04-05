Рейтинг@Mail.ru
Киев нарастил число ударов по российским энергообъектам - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 05.04.2025 (обновлено: 14:09 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/bpla-2009513918.html
Киев нарастил число ударов по российским энергообъектам
Киев нарастил число ударов по российским энергообъектам - РИА Новости, 05.04.2025
Киев нарастил число ударов по российским энергообъектам
Киевский режим кратно нарастил число атак на объекты энергетики России, заявило Министерство обороны. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:25:00+03:00
2025-04-05T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007021486_0:45:2864:1656_1920x0_80_0_0_e5a84c1d13f1edaf3527c1aa16c902a4.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим кратно нарастил число атак на объекты энергетики России, заявило Министерство обороны."За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру", — говорится в сводке.Так, в Брянской области обстрелам и налетам беспилотников подверглись объекты ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго", в Белгородской — "Россети Центр" — "Белгородэнерго", в Липецкой — "Россети Центр" — "Липецкэнерго". В Смоленской области из-за атаки дрона отключилась высоковольтная линия "Смоленская АЭС — Калужская", в Воронежской области — линия "Острогожск-районная — АНП". В городе Кременная в ЛНР беспилотник атаковал газораспределительную станцию филиала ООО "Черноморнефтегаз" — Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз", а в Херсонской — подстанцию "Виноградово" филиала ПАО "Россети" — "Таврическое ПМЭС".&quot;Таким образом, с утра пятницы 4 апреля киевский режим, вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам, кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов&quot;, — заключили в Минобороны.Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
https://ria.ru/20250401/lavrov-2008732695.html
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html
https://ria.ru/20250403/vsu-2009034579.html
киев
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007021486_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_65cb4a680cf8bf4bd2f1037be2454279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Киев нарастил число ударов по российским энергообъектам

ВСУ нарастили число ударов по энергообъектам с применением БПЛА и артиллерии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим кратно нарастил число атак на объекты энергетики России, заявило Министерство обороны.
"За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру", — говорится в сводке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике
1 апреля, 17:47
Так, в Брянской области обстрелам и налетам беспилотников подверглись объекты ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго", в Белгородской — "Россети Центр" — "Белгородэнерго", в Липецкой — "Россети Центр" — "Липецкэнерго". В Смоленской области из-за атаки дрона отключилась высоковольтная линия "Смоленская АЭС — Калужская", в Воронежской области — линия "Острогожск-районная — АНП". В городе Кременная в ЛНР беспилотник атаковал газораспределительную станцию филиала ООО "Черноморнефтегаз" — Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз", а в Херсонской — подстанцию "Виноградово" филиала ПАО "Россети" — "Таврическое ПМЭС".
«

"Таким образом, с утра пятницы 4 апреля киевский режим, вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам, кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов", — заключили в Минобороны.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Зеленский прячет свой последний козырь
29 марта, 08:00
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ВСУ нарушили энергетическое перемирие, заявил Сальдо
3 апреля, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала