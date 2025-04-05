https://ria.ru/20250405/biblioteka-2009562289.html
В Москве загорелась Российская государственная библиотека
В Москве загорелась Российская государственная библиотека - РИА Новости, 05.04.2025
В Москве загорелась Российская государственная библиотека
Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании Российской государственной библиотеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:32:00+03:00
2025-04-05T19:32:00+03:00
2025-04-05T19:46:00+03:00
происшествия
москва
российская государственная библиотека
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании Российской государственной библиотеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице.Как сообщили в ведомстве, пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека."Сейчас подразделения на месте. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009212632.html
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происшествия, москва, российская государственная библиотека, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Москва, Российская государственная библиотека, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Москве загорелась Российская государственная библиотека
МЧС выехало на сообщение о пожаре в Российской государственной библиотеке