https://ria.ru/20250405/biblioteka-2009562289.html

В Москве загорелась Российская государственная библиотека

В Москве загорелась Российская государственная библиотека - РИА Новости, 05.04.2025

В Москве загорелась Российская государственная библиотека

Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании Российской государственной библиотеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T19:32:00+03:00

2025-04-05T19:32:00+03:00

2025-04-05T19:46:00+03:00

происшествия

москва

российская государственная библиотека

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании Российской государственной библиотеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице.Как сообщили в ведомстве, пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека."Сейчас подразделения на месте. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009212632.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, российская государственная библиотека, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар