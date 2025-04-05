https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479493.html

Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА

Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025

Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 49 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T07:26:00+03:00

2025-04-05T07:26:00+03:00

2025-04-05T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 49 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.В том числе:Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, беспилотник атаковал одно из предприятий республики. По предварительным данным, пострадавших нет, пожар ликвидируют. В Самарской области целью налета дронов стало промпредприятие в Чапаевске, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Пострадавших также нет, начавшийся пожар тушат.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250405/ataka-2009464343.html

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безопасность, россия, воронежская область, белгородская область