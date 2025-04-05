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Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
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07:26 05.04.2025 (обновлено: 09:11 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479493.html
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 49 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T07:26:00+03:00
2025-04-05T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воронежская область
белгородская область
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 49 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.В том числе:Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, беспилотник атаковал одно из предприятий республики. По предварительным данным, пострадавших нет, пожар ликвидируют. В Самарской области целью налета дронов стало промпредприятие в Чапаевске, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Пострадавших также нет, начавшийся пожар тушат.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250405/ataka-2009464343.html
россия
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безопасность, россия, воронежская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Белгородская область
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 49 БПЛА ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 49 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
В том числе:
Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, беспилотник атаковал одно из предприятий республики. По предварительным данным, пострадавших нет, пожар ликвидируют.
В Самарской области целью налета дронов стало промпредприятие в Чапаевске, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Пострадавших также нет, начавшийся пожар тушат.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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