https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479493.html
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 49 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T07:26:00+03:00
2025-04-05T07:26:00+03:00
2025-04-05T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 49 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.В том числе:Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, беспилотник атаковал одно из предприятий республики. По предварительным данным, пострадавших нет, пожар ликвидируют. В Самарской области целью налета дронов стало промпредприятие в Чапаевске, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Пострадавших также нет, начавшийся пожар тушат.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250405/ataka-2009464343.html
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безопасность, россия, воронежская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Белгородская область
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 49 БПЛА ВСУ над регионами России