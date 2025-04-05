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Боец рассказал, как операторы БПЛА используют FPV-дроны в боях за Часов Яр - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479109.html
Боец рассказал, как операторы БПЛА используют FPV-дроны в боях за Часов Яр
Боец рассказал, как операторы БПЛА используют FPV-дроны в боях за Часов Яр - РИА Новости, 05.04.2025
Боец рассказал, как операторы БПЛА используют FPV-дроны в боях за Часов Яр
Российские операторы БПЛА сбивают тяжелые украинские дроны типа "Баба-яга" ударными FPV-дронами в боях на часовоярском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T07:20:00+03:00
2025-04-05T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 апр – РИА Новости. Российские операторы БПЛА сбивают тяжелые украинские дроны типа "Баба-яга" ударными FPV-дронами в боях на часовоярском направлении, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "Нашими союзниками, смежными подразделениями, с которыми мы находимся, идет полноценная и успешная, не побоюсь этого слова, борьба с данными видами вооружения противника (тяжелыми ударными дронами ВСУ типа "Баба-Яга" - ред.), так как теперь есть даже такое ответвление БПЛА как противодействие дронам и ПВО", - рассказал "Миссионер". Со слов собеседника агентства, операторы БПЛА используют на FPV-дронах боеприпасы с направленным взрывом, которые поражают осколками "Бабу-ягу". "Они находятся на постоянном дежурстве, имеют заряд дистанционного подрыва, так как это облегчает вывод из строя дрон повышенной грузоподъемности у противника. На обычном дроне тяжело подойти в таран на лопасти, а тут достаточно просто подлететь под него и инициировать заряд", - подытожил командир.
https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html
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в мире, технологии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как операторы БПЛА используют FPV-дроны в боях за Часов Яр

Российские операторы БПЛА используют FPV-дроны как ПВО в боях за Часов Яр

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 апр – РИА Новости. Российские операторы БПЛА сбивают тяжелые украинские дроны типа "Баба-яга" ударными FPV-дронами в боях на часовоярском направлении, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".
"Нашими союзниками, смежными подразделениями, с которыми мы находимся, идет полноценная и успешная, не побоюсь этого слова, борьба с данными видами вооружения противника (тяжелыми ударными дронами ВСУ типа "Баба-Яга" - ред.), так как теперь есть даже такое ответвление БПЛА как противодействие дронам и ПВО", - рассказал "Миссионер".
Со слов собеседника агентства, операторы БПЛА используют на FPV-дронах боеприпасы с направленным взрывом, которые поражают осколками "Бабу-ягу".
"Они находятся на постоянном дежурстве, имеют заряд дистанционного подрыва, так как это облегчает вывод из строя дрон повышенной грузоподъемности у противника. На обычном дроне тяжело подойти в таран на лопасти, а тут достаточно просто подлететь под него и инициировать заряд", - подытожил командир.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ
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