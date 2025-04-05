https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479109.html

Боец рассказал, как операторы БПЛА используют FPV-дроны в боях за Часов Яр

Боец рассказал, как операторы БПЛА используют FPV-дроны в боях за Часов Яр - РИА Новости, 05.04.2025

Боец рассказал, как операторы БПЛА используют FPV-дроны в боях за Часов Яр

Российские операторы БПЛА сбивают тяжелые украинские дроны типа "Баба-яга" ударными FPV-дронами в боях на часовоярском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T07:20:00+03:00

2025-04-05T07:20:00+03:00

2025-04-05T07:20:00+03:00

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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 апр – РИА Новости. Российские операторы БПЛА сбивают тяжелые украинские дроны типа "Баба-яга" ударными FPV-дронами в боях на часовоярском направлении, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "Нашими союзниками, смежными подразделениями, с которыми мы находимся, идет полноценная и успешная, не побоюсь этого слова, борьба с данными видами вооружения противника (тяжелыми ударными дронами ВСУ типа "Баба-Яга" - ред.), так как теперь есть даже такое ответвление БПЛА как противодействие дронам и ПВО", - рассказал "Миссионер". Со слов собеседника агентства, операторы БПЛА используют на FPV-дронах боеприпасы с направленным взрывом, которые поражают осколками "Бабу-ягу". "Они находятся на постоянном дежурстве, имеют заряд дистанционного подрыва, так как это облегчает вывод из строя дрон повышенной грузоподъемности у противника. На обычном дроне тяжело подойти в таран на лопасти, а тут достаточно просто подлететь под него и инициировать заряд", - подытожил командир.

https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html

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в мире, технологии, вооруженные силы украины