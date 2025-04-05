https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009471527.html

В Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие

В Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие - РИА Новости, 05.04.2025

В Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие

Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевске Самарской области, пострадавших нет, специалисты МЧС тушат возгорание, сообщил губернатор РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T04:42:00+03:00

2025-04-05T04:42:00+03:00

2025-04-05T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

самарская область

вооруженные силы украины

происшествия

чапаевск

вячеслав федорищев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевске Самарской области, пострадавших нет, специалисты МЧС тушат возгорание, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Как уточнил глава региона, на место атаки направили спасателей МЧС, которые тушат возникший пожар. Ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20250405/bpla-2009469559.html

самарская область

чапаевск

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самарская область, вооруженные силы украины, происшествия, чапаевск, вячеслав федорищев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)