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В Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 05.04.2025 (обновлено: 05:09 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009471527.html
В Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие
В Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие - РИА Новости, 05.04.2025
В Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие
Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевске Самарской области, пострадавших нет, специалисты МЧС тушат возгорание, сообщил губернатор РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T04:42:00+03:00
2025-04-05T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
вооруженные силы украины
происшествия
чапаевск
вячеслав федорищев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевске Самарской области, пострадавших нет, специалисты МЧС тушат возгорание, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Как уточнил глава региона, на место атаки направили спасателей МЧС, которые тушат возникший пожар. Ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20250405/bpla-2009469559.html
самарская область
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самарская область, вооруженные силы украины, происшествия, чапаевск, вячеслав федорищев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Чапаевск, Вячеслав Федорищев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие

Федорищев: в Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевске Самарской области, пострадавших нет, специалисты МЧС тушат возгорание, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Как уточнил глава региона, на место атаки направили спасателей МЧС, которые тушат возникший пожар. Ситуация находится под контролем.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА
03:58
 
Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЧапаевскВячеслав ФедорищевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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