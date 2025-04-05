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Посол Белоруссии рассказал о диалоге с Евросоюзом - РИА Новости, 05.04.2025
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05:23 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/belorussiya-2009473918.html
Посол Белоруссии рассказал о диалоге с Евросоюзом
Посол Белоруссии рассказал о диалоге с Евросоюзом - РИА Новости, 05.04.2025
Посол Белоруссии рассказал о диалоге с Евросоюзом
Вести профессиональный взаимоуважительный диалог в настоящее время у Белоруссии и ЕС не получается, но общение продолжается, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:23:00+03:00
2025-04-05T05:23:00+03:00
в мире
белоруссия
швейцария
минск
александр лукашенко
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 5 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Вести профессиональный взаимоуважительный диалог в настоящее время у Белоруссии и ЕС не получается, но общение продолжается, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "Диалог предполагает взаимоуважительный обмен аргументами, умение слушать и слышать, возможность убедить в чем-то своих контрагентов. Если рассматривать ситуацию под таким углом зрения, то на данном этапе профессионального диалога с Евросоюзом не получается. На сегодняшний день наши позиции весьма далеки от сближения", - сказал он. Ганевич добавил, что при этом общение Минска с Брюсселем не прекращалось даже в самое сложные периоды отношений и продолжается сегодня. "Так сложилось, что Евросоюз является нашим естественным соседом. А географических соседей, как известно, не выбирают. Мы по-прежнему торгуем с ЕС и заинтересованы в том, чтобы ситуация у наших европейских соседей была стабильной и предсказуемой", - подчеркнул дипломат. Собеседник агентства напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что для построения поистине жизнеспособного многополярного мира необходимо наличие несколько опорных точек, одной из которых мог бы стать и Евросоюз. "Однако этот громоздкий "корабль" под названием ЕС, откровенно говоря, настолько неповоротлив, что сегодня уже не всегда успевает за развитием событий в мире и регионе. Безусловно, альтернативное мнение в ЕС сегодня присутствует, в различных европейских странах есть политики и эксперты, которые предлагают разумные и очевидные вещи. Несмотря на то что такие голоса "здравого смысла" пока еще в меньшинстве, мы надеемся, что понимание необходимости коренных перемен в политике ЕС, включая санкционную политику, будет только нарастать и достигнет критической массы, способной внести позитивные коррективы в подходы", - добавил посол. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20250405/posol-2009469870.html
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995560740.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995540890.html
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в мире, белоруссия, швейцария, минск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Швейцария, Минск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Посол Белоруссии рассказал о диалоге с Евросоюзом

Посол Ганевич: у Белоруссии и ЕС не получается вести профессиональный диалог

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЖЕНЕВА, 5 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Вести профессиональный взаимоуважительный диалог в настоящее время у Белоруссии и ЕС не получается, но общение продолжается, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"Диалог предполагает взаимоуважительный обмен аргументами, умение слушать и слышать, возможность убедить в чем-то своих контрагентов. Если рассматривать ситуацию под таким углом зрения, то на данном этапе профессионального диалога с Евросоюзом не получается. На сегодняшний день наши позиции весьма далеки от сближения", - сказал он.
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Ганевич добавил, что при этом общение Минска с Брюсселем не прекращалось даже в самое сложные периоды отношений и продолжается сегодня.
"Так сложилось, что Евросоюз является нашим естественным соседом. А географических соседей, как известно, не выбирают. Мы по-прежнему торгуем с ЕС и заинтересованы в том, чтобы ситуация у наших европейских соседей была стабильной и предсказуемой", - подчеркнул дипломат.
Собеседник агентства напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что для построения поистине жизнеспособного многополярного мира необходимо наличие несколько опорных точек, одной из которых мог бы стать и Евросоюз.
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"Однако этот громоздкий "корабль" под названием ЕС, откровенно говоря, настолько неповоротлив, что сегодня уже не всегда успевает за развитием событий в мире и регионе. Безусловно, альтернативное мнение в ЕС сегодня присутствует, в различных европейских странах есть политики и эксперты, которые предлагают разумные и очевидные вещи. Несмотря на то что такие голоса "здравого смысла" пока еще в меньшинстве, мы надеемся, что понимание необходимости коренных перемен в политике ЕС, включая санкционную политику, будет только нарастать и достигнет критической массы, способной внести позитивные коррективы в подходы", - добавил посол.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
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