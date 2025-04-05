https://ria.ru/20250405/bayru-2009572517.html

Байру раскритиковал поддержку Ле Пен со стороны Трампа

Байру раскритиковал поддержку Ле Пен со стороны Трампа - РИА Новости, 05.04.2025

Байру раскритиковал поддержку Ле Пен со стороны Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал "вмешательством" поддержку со стороны президента США Дональда Трампа в адрес лидера парламентской фракции правой... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T21:03:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал "вмешательством" поддержку со стороны президента США Дональда Трампа в адрес лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой ранее вынесли приговор по делу о растрате средств Европарламента. Парижский суд 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента, в частности запретив Ле Пен на протяжении пяти лет участвовать в выборах. Позднее Апелляционный суд Парижа заявил, что сможет только летом 2026 года вынести решение по поданным Ле Пен искам об обжаловании приговора против нее. Трамп назвал дело против Ле Пен "охотой на ведьм", заявив, что вся вина заключалась в "бухгалтерской ошибке". Сама Ле Пен 3 апреля заявила, что после оглашения ее обвинительного судебного приговора в партию вступило более 20 тысяч новых членов, а петиция в ее поддержку набрала более полумиллиона подписей. "Да, и вмешательство стало законом мира. В этом предложении есть две вещи: во-первых, больше нет границ для крупных политических дебатов. Все, что происходит у нас, передается и в Вашингтон. И мы справедливо испытываем волнение по поводу того, что происходит, например, в Турции. Затем есть еще более фундаментальная борьба: в течение трех четвертей века, то есть продолжительности одной человеческой жизни, мы верили, что наша концепция демократии и правового государства будет непреодолимо распространяться повсюду на планете", - заявил премьер в интервью газете Parisien, отвечая на вопрос, идет ли речь о "вмешательстве" в случае с поддержкой Трампа в адрес Ле Пен. Президент США на этой неделе не согласился с приговором Ле Пен, вся вина которой, по его мнению, заключалась в "бухгалтерской ошибке". Он назвал дело против Ле Пен "охотой на ведьм" и похвалил лидера французских правых.

https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008851293.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009252385.html

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в мире, сша, франция, париж, марин ле пен, дональд трамп, франсуа байру, европарламент, приговор марин ле пен