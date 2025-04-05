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"АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные - РИА Новости, 05.04.2025
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15:52 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/avtovaz-2009535260.html
"АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные
"АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные - РИА Новости, 05.04.2025
"АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные
"АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к дополнительной работе в выходные дни с этого года, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:52:00+03:00
2025-04-05T15:52:00+03:00
экономика
авто
тольятти
сергей зайцев
автоваз
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САМАРА, 5 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к дополнительной работе в выходные дни с этого года, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация, что "АвтоВАЗ" якобы планирует приостановить работу завода в Тольятти из-за сокращения продаж и затоваривания складов. В пресс-службе "АвтоВАЗа" сообщали, что завод способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок производства, а в мае это будет традиционный корпоративный отпуск. "С этого года снижено количество работ в выходные дни. Понятно, что в прошлом году каждые выходные, каждую субботу завод привлекал (сотрудников, - ред.) к работе. Сейчас иногда привлекают раз-два раза в месяц. Есть объем товарной продукции, которая ждет своего покупателя. Раз у нас есть автомобили, чего ж мы будем каждые выходные выводить дополнительно (сотрудников, - ред.)", - сообщил Зайцев. Продажи автомобилей снизились по сравнению с уровнем прошлого года, добавил Зайцев. Он добавил, что зимой наблюдался спад, который, как правило, есть у автопроизводителей во всем мире. "Сейчас дороги очистились, мы предполагаем, что должны немного подняться продажи", - отметил глава первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа".
https://ria.ru/20250327/avtovaz-2007770346.html
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экономика, авто, тольятти, сергей зайцев, автоваз
Экономика, Авто, Тольятти, Сергей Зайцев, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные

Профсоюз: "АвтоВАЗ" с 2025 года реже привлекает сотрудников к работе в выходные

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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САМАРА, 5 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к дополнительной работе в выходные дни с этого года, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев.
Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация, что "АвтоВАЗ" якобы планирует приостановить работу завода в Тольятти из-за сокращения продаж и затоваривания складов.
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В пресс-службе "АвтоВАЗа" сообщали, что завод способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок производства, а в мае это будет традиционный корпоративный отпуск.
"С этого года снижено количество работ в выходные дни. Понятно, что в прошлом году каждые выходные, каждую субботу завод привлекал (сотрудников, - ред.) к работе. Сейчас иногда привлекают раз-два раза в месяц. Есть объем товарной продукции, которая ждет своего покупателя. Раз у нас есть автомобили, чего ж мы будем каждые выходные выводить дополнительно (сотрудников, - ред.)", - сообщил Зайцев.
Продажи автомобилей снизились по сравнению с уровнем прошлого года, добавил Зайцев. Он добавил, что зимой наблюдался спад, который, как правило, есть у автопроизводителей во всем мире. "Сейчас дороги очистились, мы предполагаем, что должны немного подняться продажи", - отметил глава первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа".
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