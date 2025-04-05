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Авиамониторинг пожарной обстановки организован в ЦФО - РИА Новости, 05.04.2025
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12:14 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/aviamonitoring-2009506676.html
Авиамониторинг пожарной обстановки организован в ЦФО
Авиамониторинг пожарной обстановки организован в ЦФО - РИА Новости, 05.04.2025
Авиамониторинг пожарной обстановки организован в ЦФО
Экипажи авиакомпании "Волга-Днепр" приступили к мониторингу пожарной обстановки в Центральном федеральном округе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:14:00+03:00
2025-04-05T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экипажи авиакомпании "Волга-Днепр" приступили к мониторингу пожарной обстановки в Центральном федеральном округе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Экипажи авиакомпании "Волга-Днепр" приступили к мониторингу пожарной обстановки в Центральном федеральном округе… Цель авиапатрулирования – выявление и оперативное тушение лесных пожаров. Работы проводятся на территории восьми областей – Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской. В патрулировании задействованы 13 самолетов, общая протяженность 15 маршрутов составляет более 7,7 тысячи километров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что мероприятия по авиамониторингу выполняются уже третий год подряд в рамках заключенного трехстороннего соглашения между правительством Москвы, авиакомпанией "Волга-Днепр" и Федеральным агентством лесного хозяйства РФ. В два предыдущих пожароопасных периода было выполнено больше 1,7 тысячи патрулирований. "В Москве в пожароопасный период усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят патрулирование, комплекс превентивных мероприятий реализован в ТиНАО - там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - сообщил Бирюков. Он подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями зеленых территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, тинао, петр бирюков, волга-днепр
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, ТиНАО, Петр Бирюков, Волга-Днепр
Авиамониторинг пожарной обстановки организован в ЦФО

Авиакомпания "Волга-Днепр" приступила к мониторингу пожарной обстановки в ЦФО

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыЭкипажи авиакомпании "Волга-Днепр" приступили к мониторингу пожарной обстановки в Центральном федеральном округе
Экипажи авиакомпании Волга-Днепр приступили к мониторингу пожарной обстановки в Центральном федеральном округе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Экипажи авиакомпании "Волга-Днепр" приступили к мониторингу пожарной обстановки в Центральном федеральном округе
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экипажи авиакомпании "Волга-Днепр" приступили к мониторингу пожарной обстановки в Центральном федеральном округе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Экипажи авиакомпании "Волга-Днепр" приступили к мониторингу пожарной обстановки в Центральном федеральном округе… Цель авиапатрулирования – выявление и оперативное тушение лесных пожаров. Работы проводятся на территории восьми областей – Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской. В патрулировании задействованы 13 самолетов, общая протяженность 15 маршрутов составляет более 7,7 тысячи километров", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что мероприятия по авиамониторингу выполняются уже третий год подряд в рамках заключенного трехстороннего соглашения между правительством Москвы, авиакомпанией "Волга-Днепр" и Федеральным агентством лесного хозяйства РФ. В два предыдущих пожароопасных периода было выполнено больше 1,7 тысячи патрулирований.
"В Москве в пожароопасный период усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят патрулирование, комплекс превентивных мероприятий реализован в ТиНАО - там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - сообщил Бирюков.
Он подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями зеленых территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияТиНАОПетр БирюковВолга-Днепр
 
 
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